रोहित शर्मा का सफर समाप्त, अब 2026 में यह चैंपियन खिलाड़ी टीम इंडिया को दिलाएगा अपनी कप्तानी में ट्रॉफी!

Hardik Pandya can become new captain of Team India: आखिरकार रोहित शर्मा ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय टीम के सामने एक चुनौती भी आ खड़ी हुई है. दरअसल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं. अब जब उन्होंने टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है तो पूरी संभावना है कि भारतीय टीम के अगले कप्तान हार्दिक पंड्या बन सकते हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने खुद को साबित भी किया है. रोहित की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की वह लगातार अगुवाई भी करते हैं. इस दौरान टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा है.

आईपीएल में गुजरात को चैंपियन बना चुके हैं पंड्या

हार्दिक पंड्या की उम्दा कप्तानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम को 2022 में चैंपियन बना चुके हैं. इसके अलावा जीटी ने 2023 में भी उनकी देखरेख में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. हालांकि, फाइनल मुकाबले में वह खिताब हथियाने से चूक गई थी. लीग क्रिकेट में उनकी सफलता और इंटरनेशनल लेवल पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरी संभावना नजर आ रही है कि वह ब्लू टीम को 2026 में एक बार फिर चैंपियन बना सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पंड्या का रहा धमाकेदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए टूर्नामेंट में कुल 8 मुकाबले खेले. इस बीच वह 6 पारियों में वह 144 रन बनाने में कामयाब रहे. खास बात यह रही कि बल्लेबाजी के दौरान टूर्नामेंट में वह 3 बार नाबाद रहे. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 8 पारियों में 11 सफलता प्राप्त की.

पंड्या का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

हार्दिक पंड्या ने भारतीय टीम के लिए अबतक कुल 100 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 77 पारियों में 26.64 की औसत से 1492 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने इतने ही मुकाबलों की 89 पारियों में 25.49 की औसत से 84 सफलता प्राप्त की है.

