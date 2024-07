अर्शदीप पर टिप्पणी करने पर कामरान अकमल को हरभजन सिंह ने लगाई थी फटकार, अब हुआ आमना-सामना

Harbhajan Singh's animated chat with Kamran Akmal: टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान अर्शदीप सिंह को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने विवादित बयान दिए थे जिसके बाद हरभजन सिंह काफी गुस्से में आककर पाकिस्तानी क्रिकटर की क्लास लगा दी थी. भज्जी ने कामरान को जमकर फटकार लगाई थी. . अब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टूर्नामेंट (WCL 2024) के दौरान दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना हुआ है. दरअसल, दोनों के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें भज्जी कामरान के साथ काफी देर कर बात करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है. फैन्स का मानना है कि भज्जी, कामरान को फटकार लगा रहे हैं.

बता दें कि वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच के दौरान एक पाकिस्तानी टीवी के शो में अर्शदीप की गेंदबाजी को लेकर कामरान ने कमेंट पास किया था और कहा था. "कुछ भी हो सकता है...आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह करने वाला है. वैसे उसका रिदम नहीं लगा.12 बज गए हैं."

इस बयान के बाद भज्जी ने कामरान को लेकर कहा था, " लाख दी लानत तेरे कामरान अखkमल.. आपको अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानना चाहिए.. हम सिखों ने अपनी माताओं और बहनों को बचाया जब उन्हें आक्रमणकारियों ने अगवा कर लिया था, समय हमेशा 12 बजे का था. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को.. कुछ आभार मानो"

कामरान ने बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी. पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिखा "मुझे अपनी हालिया टिप्पणियों पर गहरा खेद है और मैं भज्जी और सिख समुदाय से ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूं. मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे. मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. मैं सच में माफ़ी चाहता हूं."

Kamran Akmal and Harbhajan Singh in deep conversation after the match. Not difficult to guess what they were probably talking about #Cricket #worldchampionshipoflegends pic.twitter.com/3yyx0kZN8t