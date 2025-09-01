विज्ञापन
विशेष लिंक

"उनका स्वार्थ है...'थप्पड़ कांड' का नया वीडियो वायरल होने पर ललित मोदी पर आगबबूला हुए हरभजन सिंह

Harbhajan Singh angry on Lalit Modi of 'having selfish motive: थप्पड़ कांड का नया वीडियो ललित मोदी ने रिलीज कर दिया है, जिसको लेकर अब हरभजन सिंह ने रिएक्ट किया है.

Read Time: 2 mins
Share
"उनका स्वार्थ है...'थप्पड़ कांड' का नया वीडियो वायरल होने पर ललित मोदी पर आगबबूला हुए हरभजन सिंह
Harbhajan Singh on Lalit Modi of 'having selfish motive
  • IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने श्रीसंत और हरभजन के बीच हुए थप्पड़ कांड का नया वीडियो सार्वजनिक किया है
  • हरभजन सिंह ने इस वीडियो के लीक होने को गलत बताते हुए इसके पीछे स्वार्थ की आशंका जताई है
  • हरभजन ने माना कि उस घटना में उनकी भी गलती थी और उन्होंने कई बार माफी भी मांगी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harbhajan-Sreesanth Controversy:  IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में श्रीसंत (S Sreesanth) और हरभजन सिंह के बीच हुए थप्पड़ कांड का नया वीडियो रिलीज किया, जिसमें भज्जी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है. पहले श्रीसंत की वाइफ ने IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को फटकार लगाई तो वहीं, अब हरभजन सिंह भी पूर्व चेयरमैन पर भड़क गए हैं. 

इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए, भज्जी ने ललित मोदी पर अपनी राय. दी है और कहा कि,  "जिस तरह से वीडियो लीक हुआ है, वह गलत है.  ऐसा नहीं होना चाहिए था.  हो सकता है कि इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ हो. 18 साल पहले जो हुआ था, उसे लोग भूल गए हैं और अब वे लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं. "

हरभजन सिंह ने आगे कहा, "जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है.  हम खेल रहे थे और सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था.  गलतियां हुईं और हमें इस पर शर्म आती है. मेरे से भी गलती हुई है. मैंने हर  स्टेज पर इसके लिए माफी मांगी है. आज मैं बप्पा के पास आया हूं. यहां भी मैं माफी मांग रहा हूं." 

हरभजन सिंह ये भी कहा कि, "हम इंसान है गलतियां होते रहती है लेकिन जिस तरह से वीडियो को बाहर निकाला गया, यह बिल्कुल गलत है. किसी को भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. लोग इसे भूल गए थे. उनका इसके पीछे कोई स्वार्थ हो. मुझे उस बात को लेकर काफी शर्मिंदगी होती है."

बता दें कि ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के साथ पॉडाक्सट में बात करते हुए यह भी समझाया कि "यह क्लिप उनकी सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से मिली थी, क्योंकि उस समय ब्रॉडकास्टर ने अपने कैमरे बंद कर दिए थे. वीडियो में दिखता है कि पोस्ट-मैच हैंडशेक के दौरान हरभजन ने श्रीसंत को बुलाया और फिर थप्पड़ मार दिया था. यह घटना आईपीएल 2008 की थी. (IPL 2008 Slapgate)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harbhajan Singh, Cricket, Sreesanth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com