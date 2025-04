IPL 2025: हरभजन सिंह, इरफान पठान को नहीं पचा तिलक वर्मा को रिटायर करने का फैसला, रिएक्शन ने मचाई खलबली

Harbhajan Singh and Irfan Pathan on Tilak Varma retiring out: भारतीय टीम के पूर्व सितारों हरभजन सिंह और इरफान पठान को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के आखिरी ओवर से ठीक पहले मुंबई इंडियंस का तिलक वर्मा को रिटायर आउट करने का फैसला पसंद नहीं आया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रोमांच तब चरम पर था, जब मुंबई को 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की ओर रुख किया.

इस दौरान क्रीज पर मुंबई की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मौजूद थे. ऐसे में फैंस को बड़े शॉट की उम्मीद थी. लेकिन हुआ इसके उलट. तिलक वर्मा बाउंड्री लगाने के लिए संघर्ष करते दिखे. दूसरी तरफ हार्दिक भी बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे. शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की पांच गेंदों के बाद मुंबई इंडियंस ने तिलक को रिटायर कर दिया और उनकी जगह बल्लेबाजी को मिचेल सैंटनर आए. इसके बाद मेहमान टीम के अप्रैच को लेकर सवाल खड़े हो गए.

तिलक के रिटायर आउट होने के बाद भी मुंबई इंडियंस की किस्मत नहीं बदली. पांच बार की चैंपियन को 12 रन से हार का सामना करना पड़ा. जो कि मौजूदा सीजन की उनकी तीसरी हार थी.

हरभजन सिंह की मानें तो तिलक को रिटायर करने का फैसला एक गलती थी. इस दौरान उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल के कप्तान तिलक से बेहतर बल्लेबाज हैं. हरभजन ने कहा कि पोलार्ड जैसे पावर-हिटर या उनके स्तर के खिलाड़ी ने तिलक की जगह ली होती तो तो वह फैसले से संतुष्ट होते.

हरभजन ने एक्स पर लिखा,"सेंटर के लिए तिलक को रिटायर करना मेरी राय में एक गलती थी. क्या सेंटनर तिलक से बेहतर हिटर हैं? अगर यह पोलार्ड या किसी अन्य हिटर के लिए होता तो मैं समझ जाता. लेकिन इससे सहमत नहीं हूं."

Retiring Tilak for Santer was a mistake in my opinion . Is Santner a better hitter than Tilak ? If it was for Pollard or some other accomplished hitter I would have understood . But Don't agree with this . Come on @mipaltan