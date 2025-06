जीत के लिए नींबू-मिर्ची से लेकर मंदिर की आरती और तलाक की धमकी तक, फाइनल से पहले RCB फैंस का दीवानापन चरम पर

RCB vs PBKS IPL 2025: IPL 2025 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाना है और इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले RCB फैंस का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है. इस बार फैंस ने अपनी टीम की जीत के लिए कुछ बेहद अनोखे और मज़ेदार तरीके अपनाए हैं, जिनकी चर्चा पूरे इंटरनेट पर जोरों शोरों से हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि RCB के कुछ फैंस ने एक कार को पूरी तरह नींबू और हरी मिर्च से सजाकर सड़कों पर निकाला है.

कार के बोनट, साइड्स और पीछे हर हिस्से पर नींबू-मिर्ची लटकाई गई है, ताकि टीम पर कोई 'नज़र' न लग सके. यह देसी अंदाज़ का 'सुपरस्टिशन स्टाइल' इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, RCB के कई समर्थक मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं. बीदर, कर्नाटक के पापनाश शिवलिंग मंदिर में फैंस ने दीप जलाकर और टीम की जर्सी की आरती उतारकर भगवान से जीत की प्रार्थना की. उनका मानना है कि इस बार RCB को पहली बार IPL ट्रॉफी जरूर मिलनी चाहिए.

