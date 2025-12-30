WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने एशले गार्डनर को बनाया कप्तान, इस दिन शुरू होगा अभियान

Ash Gardner Gujarat Giants Captain: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एशले गार्डनर को कप्तान नियुक्त किया है. तीन बार की टी20 महिला विश्व कप विजेता गार्डनर ने पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलियाई टीम की साथी बेथ मूनी से फ्रेंचाइजी की कप्तानी संभाली थी. उनके नेतृत्व में गुजरात जायंट्स तीन सीज़न में पहली बार प्लेऑफ़ में पहुंची. गुजरात जायंट्स ने सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी दी है. 28 साल की गार्डनर ने 25 डब्ल्यूपीएल मैचों में 567 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141.75 का रहा और उनके बल्ले से 5 अर्द्धशतक भी आए. एशले गार्डनर उन दो खिलाड़ियों में से एक थीं, जिसे गुजरात ने रिटेन किया था.

गुजरात जायंट्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,"ऐश गार्डनर एक बार फिर हमारी कप्तान होंगी, जो हमें गौरव की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं." 2023 में डब्ल्यूपीएल की शुरुआत के बाद से, गार्डनर गुजरात जायंट्स टीम का एक अभिन्न हिस्सा रही है. पिछले सीज़न में, गार्डनर ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं थीं. मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए, गार्डनर टूर्नामेंट में टॉप रन-स्कोरर रहीं. उन्होंने नौ मैचों में 164.18 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 243 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने गेंद से भी जलवा दिखाया था. उन्होंने 8.03 की इकॉनमी से आठ विकेट लिए थे.

🎺 OFFICIAL ANNOUNCEMENT



Experience in her stride.

Belief in her voice. ❤️‍🔥



Ash Gardner steps up once more as our CAPTAIN, primed to take us to glory.

एशले गार्डनर की अगुवाई में गुजरात के आठ मैचों में आठ अंकों थे. जायंट्स ने एलिमिनेटर में जगह पक्की की थी. हालांकि, उनका सफर उसके आगे नहीं बढ़ पाया. एलिमिनेटर में उन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. बता दें, महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच खेला जाना है. टूर्नामेंट के मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में होंगे. गुजरात 10 जनवरी को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी.

गुजरात जायंट्स की टीम: एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, तितास साधु, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गर्थ, यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डैनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी.

