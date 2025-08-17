सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड हुआ स्वाहा, T20I क्रिकेट में अब इन दिग्गजों ने लगाए हैं सर्वाधिक छक्के

Glenn Maxwell, Australia vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के साथ संपन्न हुए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम के लिए 36 गेंदों में 62 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और जीत दिलाकर ही वापिस लौटे. मैच के दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को छक्के चौके भी खूब देखने को मिले. 36 वर्षीय स्टार ने अपनी इस बेहतरीन पारी में आठ चौके और दो खूबसूरत छक्के लगाए. जिसके साथ ही उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है.

ग्लेन मैक्सवेल ने सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे

पिछले टी20 मुकाबले में दो छक्के लगाते ही ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. टी20 प्रारूप के भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2021 से खबर लिखे जाने तक 83 मैच खेलते हुए 79 पारियों में 146 छक्के लगाए हैं. वहीं पिछले मुकाबले के बाद मैक्सवेल के छक्कों की संख्या 148 हो गई है.

ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की तरफ से 2012 से खबर लिखे जाने तक 124 मैच खेलते हुए 114 पारियों में 29.51 की औसत से 2833 रन बनाए हैं. ये रन उन्होंने 156.00 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. मैक्सवेल के बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को अबतक पांच शतक और 12 अर्धशतक देखने को मिले हैं. टी20 प्रारूप में उन्होंने धूम मचाते हुए 148 छक्के और 240 चौके लगाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया को मिली बड़ी जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो केर्न्स में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. आखिरी मैच में मिली जीत के साथ ही कंगारू टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया.

