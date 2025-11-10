'हारने का जश्न नहीं मनाया जाता है', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मिली हार पर गौतम गंभीर का छलका दर्द

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा समाप्त हो चुका है. पिछले दौरे पर भारतीय टीम ने मेजबान टीम के साथ कुल 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली थी. जहां भारतीय टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वह पलटवार करते हुए 2-1 से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने वनडे हार के बाद कुछ खास बयान नहीं दिया था. मगर भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है. गंभीर का कहना है कि हार के बाद ‘सराहनीय' प्रदर्शन का ‘कभी' जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए.

‘बीसीसीआई डॉट टीवी' के साथ हुई चर्चा के दौरान हेड कोच ने कहा कि वे सफल हुए खिलाड़ियों के लिए खुश हैं. मगर 'बड़ी तस्वीर' से ध्यान नहीं हटाना चाहिए. हमें श्रृंखला में हार मिली है.

गौतम गंभीर ने कहा, 'हमेशा से मेरा मानना रहा है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है. मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश हो सकता हूं. मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से हमेशा खुश रहूंगा. मगर जो सच्चाई है. वह यह है कि हम वनडे सीरीज हार गए हैं. एक कोच के तौर पर सीरीज गंवाने का जश्न मैं नहीं मना सकता हूं.'

हेड कोच ने कहा, 'व्यक्तिगत तौर पर मैं उन खिलाड़ियों की सराहना कर सकता हूं. मगर एक कोच के तौर पर मुझे लगता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी देश की तरफ से सीरीज गंवाने का जश्न नहीं मनाना है.'

आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे धुरंधरों की वापसी के बावजूद भारतीय टीम को वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. मैच के दौरान रोहित शर्मा का प्रदर्शन सराहनीय रहा था.

वहीं आखिरी मुकाबले में 'किंग' कोहली का बल्ला भी जमकर चला था. मगर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने में नाकामयाब रही थी.

