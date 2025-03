IND vs AUS: 'जिस टीम का कप्तान...', कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्व क्रिकेट में मची हलचल

Gautam Gambhir on Rohit Sharma Captaincy After IND Win vs AUS: ICC चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी टीम की जीत के बाद, भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कप्तान रोहित शर्मा (Gautam Gambhir on Rohit Sharma Captaincy) की सराहना करते हुए कहा कि उनका उच्च स्ट्राइक रेट टीम को "अच्छा संकेत" देता है. रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और सभी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की शानदार जीत ने भारत को पांचवें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बना दिया, कोई अन्य टीम तीन से अधिक बार नहीं पहुंची है.

फरवरी 2022 में रोहित के पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद से, भारत ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. तीन साल के अंतराल में, भारत ने हर ICC टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. वह ICC T20 विश्व कप 2024, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिसमें से T20 WC 2024 में उन्होंने जीत दर्ज की है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए गंभीर ने कहा, "देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब आ रहा है. उससे पहले मैं क्या कह सकता हूं? अगर आपका कप्तान इतनी तेज गति से बल्लेबाजी करता है, तो यह ड्रेसिंग रूम को एक बहुत अच्छा संकेत देता है कि हम बिल्कुल निडर और साहसी बनना चाहते हैं. आप रनों से मूल्यांकन करते हैं; हम प्रभाव से मूल्यांकन करते हैं. यही अंतर है. आप आंकड़ों से मूल्यांकन करते हैं; हम प्रभाव से मूल्यांकन करते हैं. पत्रकार के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर, आप केवल संख्याएं, औसत देखते हैं. लेकिन एक कोच के तौर पर, एक टीम के तौर पर, हम संख्याएं या औसत नहीं देखते हैं. अगर कप्तान पहले अपना हाथ बढ़ाता है, तो ड्रेसिंग रूम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता."

टूर्नामेंट में अब तक हुए चार मैचों में रोहित पावरप्ले में महत्वपूर्ण रन बनाने में विफल नहीं हुए हैं और बल्लेबाजों के अनुकूल मैदान की परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पहले दस ओवरों के दौरान आक्रामक भूमिका निभाना जारी रखा है. चार मैचों में उन्होंने 26.00 की औसत और 107.21 की स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41 रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच के दौरान उन्होंने 29 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन बनाए. मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

कूपर कोनोली के शुरुआती विकेट के बाद, ट्रैविस हेड (33 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 39 रन) ने स्टीव स्मिथ के साथ 50 रनों की साझेदारी की. स्मिथ ने मार्नस लाबुशेन (36 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 29 रन) और एलेक्स कैरी (57 गेंदों में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 61 रन) के खिलाफ अर्धशतकीय साझेदारी की. कैरी 48वें ओवर तक क्रीज पर रहे, लेकिन श्रेयस अय्यर के एक बेहतरीन डायरेक्ट हिट ने उनकी पारी का अंत कर दिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर ढेर हो गई. शमी (3/48) भारत के लिए शीर्ष गेंदबाज रहे, जबकि वरुण चक्रवर्ती (2/49) और रवींद्र जडेजा (2/40) ने भी स्पिन गेंदबाजी की. अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया.

रन चेज के दौरान भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (29 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन) और शुभमन गिल (8) के विकेट जल्दी गंवा दिए और स्कोर 43/2 हो गया. इसके बाद विराट और श्रेयस अय्यर (62 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 45 रन) के बीच 91 रन की साझेदारी ने भारत को मैच में वापस ला दिया. विराट ने अक्षर पटेल (30 गेंदों में 27 रन, एक चौका और एक छक्का) के साथ 44 रन की छोटी साझेदारी की और केएल राहुल (34 गेंदों में 42* रन, दो चौके और दो छक्के) के साथ 47 रन की साझेदारी की. हार्दिक ने 24 गेंदों में एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में मदद की. भारत ने 48.1 ओवर में 267/6 का स्कोर बनाया. नाथन एलिस (2/48) और एडम ज़म्पा (2/60) ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष गेंदबाज़ थे.