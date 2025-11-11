Delhi Blast: दिल्ली के लालकिले के पास हुए विस्फोट की खबर सुन गौतम गंभीर ने क्या कहा

Gautam Gambhir on Delhi Blast: सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट ने देश को हिला कर रख दिया है. लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की खबर सुन भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने रिएक्ट किया है और इस घटना पर दुख जताया है. गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और लिखा, “दिल्ली में विस्फोट के कारण जानमाल के नुकसान से दुखी हूं. मृतकों के परिवारों को शक्ति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.”

Saddened by the loss of lives due to the blast in Delhi. Praying for strength to the families of deceased and for the speedy recovery of injured. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 10, 2025

दिल्ली में हुए घटना के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6.52 बजे एक सफ़ेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, जिससे व्यस्त इलाके में क्षत-विक्षत शव और क्षतिग्रस्त कारें बिखर गईं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोट स्थल का दौरा करने से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं."

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने संवाददाताओं को बताया, "यह विस्फोट लाल किला ट्रैफ़िक सिग्नल पर रुकी एक धीमी गति से चल रही गाड़ी में हुआ. कार में लोग सवार थे. विस्फोट से आस-पास की कारें क्षतिग्रस्त हो गईं." विस्फोट में तीन से चार वाहन क्षतिग्रस्त हुए. हुंडई i20 कार पर हरियाणा का पंजीकरण नंबर था. भारत की प्रमुख आतंकवाद जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) भी जांच में शामिल हो गई है.