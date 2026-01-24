ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की आतिशी पारी देख गदगद हुए गौतम गंभीर, मैदान पर दौड़े चले आए और लगा लिया गले

Gautam Gambhir reaction Viral: दूसरे टी-20 में भारत ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. भारत की जीत में ईशान किशन और सूर्यकुमाक यादव ने धमाका किया. दोनों बल्लेबाजों ने आतिशी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई, ईशान ने केवल 32 गेंद पर 76 रन की पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव ने 82 रन बनाए, दोनों की पारी के दम पर भारती टीम केवल 15.2 ओवर में ही जीत हासिल करने में सफल रही. सूर्या और ईशान की पारी ने कोच गौतम गंभीर को गदगद कर दिया. यही कारण रहा कि जब ईशान आउट हुए तो गंभीर मैदान के अंदर जाकर बल्लेबाज को शाबासी दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वहीं, दूसरी ओर जब भारत को जीत मिली तो गंभीर मैदान पर दौड़े चले आए और सूर्यकुमार यादव को गले से लगा लिया. गंभीर के चेहरे पर जो हंसी और मुस्कान थी उसे देखकर समझा जा सकता था कि उन्हें कितनी आत्मसंतुष्टि मिली है.

गौतम गंभीर की खुशी सातवें आसमान पर

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए. इस टीम के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र ने 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला।.

As breathtaking as it can get 💥#TeamIndia sail over the finish line with 7⃣ wickets to spare in Raipur ⛵️



With that, they lead the series 2⃣-0⃣ 👏



Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UXOo96Qbup — BCCI (@BCCI) January 23, 2026

इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. टीम इंडिया 6 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई. शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए.