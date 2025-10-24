IND vs AUS: 'फेयरवेल मैच था', कोच गौतम गंभीर ने ऐसे ली रोहित शर्मा की फिरकी, वीडियो हुआ वायरल - VIDEO

Gautam Gambhir Teases Rohit Sharma Video Viral IND vs AUS: रोहित शर्मा की 73 रन की आक्रामक पारी बेकार गई और भारत ने दूसरा मैच दो विकेट से गंवाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज गंवा दी. दबाव में रोहित ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों का सामना किया और तेज पिच पर भारत के 9 विकेट पर 264 रन के स्कोर की नींव रखी. पर्थ में खेले गए पहले वनडे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले रोहित शर्मा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और केवल आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए. रोहित ने इसके बाद एडिलेड में हुए दूसरे मैच में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए श्रेयस अय्यर (61 रन) के साथ मिलकर भारत की पारी को संभाला और भारत को मजबूत हालात में पहुंचाया.

गौतम गंभीर ने ऐसे ली रोहित शर्मा की फिरकी

भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत इस समय क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज़ के दौरान वायरल हो रही एक वीडियो क्लिप में गंभीर मज़ाकिया लहजे में रोहित से कहते नजर आ रहे हैं, “रोहित, सबको लग रहा था कि आज विदाई मैच था, एक फोटो तो लगा दो.” बताया जा रहा है कि यह वीडियो एडिलेड में दूसरे वनडे के बाद टीम होटल में किसी फैन ने रिकॉर्ड किया था.

संघर्ष के बीच खिलाड़ियों में अच्छा तालमेल एक सकारात्मक संकेत

टीम इंडिया को एडिलेड में भले ही हार का सामना करना पड़ा और सीरीज भी हाथ से निकल गई लेकिन मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे लगा की वाकई में मुश्किल वक्त में भी टीम के बीच का माहौल और खिलाड़ियों के बीच कितना अच्छा तालमेल है. रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की हल्की-फुल्की मस्ती ने क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान ज़रूर ला दी और ड्रेसिंग रूम के अच्छे माहौल का संकेत दिया.

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ पर किया कब्ज़ा

लक्ष्य का पीछा करते हुए मैथ्यू शॉर्ट (74 रन) और कूपर कोनोली (61 नाबाद) की शानदार पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में जीत दर्ज कर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली. भारतीय गेंदबाजों में वाशिंगटन सुंदर (2/37), अर्शदीप सिंह (2/41) और हर्षित राणा (2/59) ने विकेट लिए, लेकिन विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव नहीं बना सके.

कप्तान गिल ने की रोहित शर्मा की तारीफ

मैच के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद वापसी करना हमेशा कठिन होता है. उन्होंने कहा, “शुरुआती ओवरों में स्थिति मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह रोहित ने संयम दिखाया, वह शानदार था. वे एक बड़ी पारी खेलने से थोड़े दूर रह गए, पर उनका इरादा और रवैया काबिले-तारीफ था.”