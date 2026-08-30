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श्रेयस अय्यर की जगह कौन? गौतम गंभीर-अगरकर ने चुना नया विकल्प! गंभीर-गिल विश्व कप से आगे की प्लानिंग में जुटे

ताजा रिपोर्ट यह है कि भारती प्रबंधन अब अगले साल खेले जाने वाले विश्व से भी आगे की प्लानिंग में जुट गया है. और जल्द ही टीम चयन आदि में यह देखने को मिल सकता है

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श्रेयस अय्यर की जगह कौन? गौतम गंभीर-अगरकर ने चुना नया विकल्प! गंभीर-गिल विश्व कप से आगे की प्लानिंग में जुटे
दो फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर
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अब भारत जबकि सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलने की तैयारी  कर रहा है, तो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने अगले साल खेले जाने वाले फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप से आगे देखना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार भारत के टी20आई उप-कप्तान तिलक वर्मा मध्यक्रम के बैकअप विकल्प के रूप में विचार किए जा रहे नामों में से एक बनकर उभरे हैं. उन्हें शीर्ष छह में श्रेयस अय्यर के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.  मुख्य रूप से दाएं हाथ के बल्लेबाजों के समूह में विविधता जोड़ने की उनकी क्षमता उनके समर्थन का काम कर रही है. 

हालांकि, तिलक का संभावित अहमियत उनकी बैटिंग से आगे जा सकती है क्योंकि टीम प्रबंधन उन्हें नियमित रूप से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने की ओर प्रोत्साहित कर रहा है. उनकी पार्ट-टाइम गेंदबाजी को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है जो अंततः भारत को वनडे में एक अतिरिक्त विकल्प दे सकता है. वजह यह है कि शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के बीच विश्वसनीय गेंदबाजी गहराई की कमी भारतीय सेटअप के लिए चिंता का विषय बन गई है. प्रबंधन का मानना है कि कुछ ओवरों का योगदान देने में सक्षम खिलाड़ी के होने से प्रमुख गेंदबाजों पर काम का बोझ कम हो सकता है और एकादश (प्लेइंग XI) का निर्माण करते समय अधिक लचीलापन मिल सकता है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि मुख्य कोच गंभीर और कप्तान गिल मध्यक्रम के लिए कवर विकसित करने के इच्छुक हैं, खासकर हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी को लेकर बनी फिटनेस संबंधी चिंताओं को देखते हुए.  सूत्र के अनुसार, 'मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को लगता है कि मध्यक्रम के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं है. पांड्या और नितीश रेड्डी के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए. वे शीर्ष क्रम में किसी ऐसे खिलाड़ी को चाहते हैं जो वनडे में कम से कम चार ओवर फेंक सके'

न्यूजीलैंड दौरे से लागू होगी योजना?

भारतीय प्रबंधन की 'गंभीर प्लानिंग' के न्यूजीलैंड दौरे से गति पकड़ने की उम्मीद है. भारत अक्टूबर में पांच वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. 27 सितंबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में कई पहली पसंद के खिलाड़ियों के बाहर रहने की संभावना है, जबकि जापान में एशियाई खेलों में एक पूर्ण-क्षमता वाली टी20 टीम के शामिल होने का कार्यक्रम है.

जडेजा की भी जगह पक्की नहीं?

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप की परिस्थितियों के अनुकूल टीम तैयार करने को लेकर विशेष रूप से जागरूक है.  कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों की उम्र और फिटनेस को लेकर भी दीर्घकालिक विचार किए जा रहे हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के अंतिम दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि विश्व कप आने तक केएल राहुल 35 वर्ष से अधिक के हो जाएंगे. रवींद्र जडेजा की जगह भी पक्की नहीं मानी जा रही है, जबकि बार-बार होने वाली फिटनेस संबंधी चिंताओं ने भारत के फील्डिंग मानकों को प्रभावित किया है.

हालांकि, तत्काल वेस्टइंडीज दौरा भारत की दीर्घकालिक विश्व कप योजनाओं का स्पष्ट संकेत देने की संभावना नहीं रखता है. अय्यर, तिलक, ईशान किशन और अक्षर पटेल सभी के अनुपलब्ध रहने की उम्मीद है, जिससे चयनकर्ताओं के पास काम करने के लिए काफी हद तक बदला हुआ समूह रह जाएगा.
 

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