अजब-गजब ! फील्डर ने शानदार फील्डिंग कर बचाया चौका, लेकिन बल्लेबाजों ने दौड़ कर लिए 5 रन, देखकर नहीं रूकेगी हंसी, Video

Funny Cricket Moments : कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती है. ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान हुआ, जब फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर भागकर चौंका बचाया लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 5 रन भागकर ले लिए थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच एक मात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन आयरलैंड के बल्लेबाज एंडी मैकब्राइन और लॉरकन टकर ने भागकर 5 रन ले लिए. हुआ ये कि जिम्बाब्वे की पारी के 18वें ओवर में जिम्बाब्वे के गेंदबाज रिचर्ड नगरवा की गेंद पर एंडी ने एक्स्ट्रा कवर की ओर शॉट मारा, जिसके बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर जा रही गेंद को तेंदई चतारा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को चौका होने से बचा लिया.

लेकिन दूसरी ओर आयरलैंड के बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि उन्होंने दौड़कर 5 रन ले लिए. यानी फील्डर के द्वारा की गई मेहनत बेकार हो गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपकी हंसी नहीं रूकेगी.

McBrine hits Ngarava for 5⃣!



Yep, you read that right...



▪️ Ireland 86-5 (19 overs)

▪️ Zimbabwe 197 (71 overs)

▪️ Ireland 250 (58.3 overs)

▪️ Zimbabwe 210 (71.3 overs)



WATCH (Ireland/UK): https://t.co/DeHsISzoPw

WATCH (Rest of world): https://t.co/HZ1cGTFoHv

SCORE:… pic.twitter.com/0Rr6GRZoa7