"सिडनी से लेकर गाबा तक..." ऋषभ पंत से लेकर वीवीएस लक्ष्मण तक, पुजारा के रिटायरमेंट पर आए रिएक्शन

- चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है.
- उन्होंने लगभग एक दशक तक भारतीय टेस्ट टीम के मध्यक्रम की रीढ़ की तरह मजबूत भूमिका निभाई.
- पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत ने उन्हें बधाई दी हैं.
Cheteshwar Pujara retirement: अपनी दमदार और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी से टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को कई यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मध्यक्रम के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी. चेतेश्वर पुजारा एक दशक तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ रहे. राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद पुजारा दूसरे 'द वॉल' के रूप में जाने गए. संन्यास पर बीसीसीआई, कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों और आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने उन्हें सफलतम करियर के लिए बधाई दी.
बीसीसीआई ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,"भारतीय क्रिकेट के सबसे दृढ़ और प्रशंसित टेस्ट विशेषज्ञों में से एक, चेतेश्वर पुजारा ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार पारी को फिर से याद करें."
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लिखा,"थैंक्यू पुज्जी भाई."
चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्स पर लिखा,"धैर्य, दृढ़ता और अडिग संकल्प पर आधारित एक करियर. सफेद जर्सी में उन्होंने जो विरासत संभाली है, वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. पुजारा आईपीएल में सीएसके का हिस्सा रहे थे."
पंजाब किंग्स ने एक्स पर लिखा,"आपने बेहद शांति से क्रीज पर तेज गेंदों का सामना किया और हमारी उम्मीदों को शालीनता से संभाला. धन्यवाद."
वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा, "शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई चेतेश्वर पुजारा. आपका धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत प्रेरणादायक थी, और आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व हो सकता है. दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं."
वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा,"जब मैंने पहली बार पुजारा और उनकी क्षमता को देखा, उस क्षमता को प्रदर्शन में बदलते देखना अद्भुत था. उनका साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प अद्भुत था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में उन्हें जो चोटें लगीं, वे मेरे लिए पुजारा को एक ऐसे क्रिकेटर के रूप में दर्शाती हैं जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है. शाबाश. चेतेश्वर पुजारा आपको दूसरी पारी की हार्दिक शुभकामनाएं."
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा,"आप हर परिस्थिति में क्रीज पर डटे रहे और टीम के लिए संघर्ष किया. बधाई हो."
ऋषभ पंत ने लिखा,"सिडनी से लेकर गाबा और उससे आगे तक, मेरी कुछ बेहतरीन यादें आपके साथ बल्लेबाजी करते हुए आईं. मैं भारतीय क्रिकेट में हमारी साझेदारियों और आपके योगदान को हमेशा याद रखूंगा. आपके शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई, पुज्जी भाई और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं."
युवराज सिंह ने लिखा,"ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा अपना मन, शरीर और आत्मा देश के लिए लगा दी. उत्कृष्ट करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई पूजी. आप दूसरी तरफ देखिए."
