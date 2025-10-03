विज्ञापन
विशेष लिंक

मैनचेस्टर से लेकर अहमदाबाद तक टीम इंडिया का कहर जारी, एक पारी तीन शिकारी

IND vs WI 1st Test Day 2: जडेजा ने अपने 86वें टेस्ट में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया और विंडीज टीम पर बेइंतहा दबाव बढ़ा दिया.

Read Time: 3 mins
Share
मैनचेस्टर से लेकर अहमदाबाद तक टीम इंडिया का कहर जारी, एक पारी तीन शिकारी
IND vs WI 1st Test Day 2 Ravindra Jadeja KL Rahul Dhruv Jurel
  • अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विरोधी टीमों पर दबाव बनाया है
  • रविंद्र जडेजा ने अपने 86वें टेस्ट मैच में छठा शतक पूरा कर विंडीज टीम के खिलाफ दबाव बढ़ाया है
  • केएल राहुल ने लगभग नौ साल बाद अहमदाबाद में टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय पहले भारतीय गेंदबाज और अब भारतीय बटर मनमोहन देसाई के मल्टी स्टार फिल्म की तरह एक पर एक करना में किया जा रहे हैं. पहले मो. सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की तिकड़ी ने धमाल मचाया. तो अब बल्लेबाज स्कोर बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं.

'सर' जडेजा का जवाब नहीं

'सर' रविंद्र जडेजा सर दुनिया के वैसे ऑलराउंडर हैं जिन्हें जितना श्रेय मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल पाया, मगर हर टीम ने उनकी अहमियत जरुर समझी. जडेजा कमाल के खिलाड़ी हैं. अपनी बढ़ती उम्र के साथ भी वह लगातार विपक्षी टीमों पर हर फॉर्मेट में भारी पड़ते नजर आते हैं. जडेजा ने अपने 86वें टेस्ट में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया और विंडीज टीम पर बेइंतहा दबाव बढ़ा दिया. अक्सर मैच फिनिशर का रोल अदा करने वाले 36 साल के जडेजा के नाम अंतरराष्ट्रीय वनडे या टी-20 में कोई शतक नहीं है.  लेकिन फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 14 और लिस्ट-A के मैचों में 2 शतकीय पारियां हैं. वैसे इंग्लैंड हो या अहमदाबाद जडेजा का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला है.

आ गए राहुल के अच्छे दिन

अहमदाबाद में ही इससे पहले एक और अंडररेटेड खिलाड़ी का शतक आया. केएल राहुल ने तकरीबन 9 साल बाद (3211 दिन बाद)  अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया। घरेलू मैदान पर उनका सिर्फ दूसरा टेस्ट शतक है. राहुल ने दो घरेलू शतकों के बीच सबसे लंबे अंतराल के रविचंद्रन आश्विन के 2655 दिनों के अंतराल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यह बात भी सही है कि कई दिग्गजों के जाने के बाद केएल राहुल की जगह टेस्ट टीम में अब पक्की होती दिख रही है.

मौका मिला है, छोड़ेगा नहीं..

विकेटकीपर-बैटर टर ध्रुव जुरेल को ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से मौका मिला है.  भारतीय क्रिकेट इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ऐसे कई खिलाड़ियों ने मौका मिलने पर अपना दम दिखाकर टीम में अपनी जगह पक्की की है. ध्रुव जुरेल ऐसे 12वें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया है। कमाल ये भी है कि इन 12 में से 5 खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अपने करियर का पहला शतक लगाया है। ध्रुव  जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाकर टीम इंडिया के मजबूत बेंच ओर भी इशारा किया है.

मैनचेस्टर की याद ताजा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया और ज्यादातर दूसरी टीमों के बीच हर फॉर्मेट में बढ़ता अंतर साफ नजर आ रहा है. करीब ढाई महीने पहले मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने एक ही पारी में तीन शतक लगाए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, West Indies, Dhruv Chand Jurel, Rahul Kannaur Lokesh, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, India Vs West Indies 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com