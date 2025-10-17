NDTV World Summit 2025: ऑस्ट्रेलियाई पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने सचिन तेंदुलकर को बताया रिकी पोंटिंग से बेहतर क्रिकेटर

Tony Abott on Ricky Ponting Vs Sachin Tendulkar: NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भी शिरकत किया. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने क्रिकेट के दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग को लेकर अपनी राय दी. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग में से बेहतर क्रिकेटर कौन है. इस सवाल पर सीधा जवाब दिया है.ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने तेंदुलकर को पोटिंग से बेहतरीन क्रिकेटर करार दिया है. टोनी एबॉट सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड क्रिकेट का जीनियस कहा है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने इसके अलावा भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ को लेकर भी अपनी राय दी, एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में एबॉट से पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार भारत को हरा सकता है. 67 वर्षीय एबॉट ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, " पिछली बार दोनों टीमों के बीच हुई सीरीज़ में हम जीते थे. इस बार भी हम जीत सकते हैं."

बता दें कि तेंदुलकर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस शानदार रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन ने टेस्ट में 39 मैच खेलकर कुल 3630 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 11 शतक दर्ज रहे हैं. वहीं, वनडे में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मैच खेलकर 3077 रन बनाने का कमाल किया है. वनडे में तेंदुलकर ने 9 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोके हैं.

इस समय भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा.