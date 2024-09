IND vs BAN: 'यह बल्लेबाज है विश्व क्रिकेट का दूसरा सहवाग', पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज के बयान ने मचाई खलबली

Former Pakistan player reaction in Pant: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली (Basit Ali on Rishabh Pant) ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने ऋषभ पंत (Rishabh Pant vs Virender Sehwag) की तुलना वीरेंद्र सहवाग से कर दी है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए बासित अली ने पंत की बल्लेबाजी को लेकर कमेंट किया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को लगता है कि पंत की बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल सहवाग की तरह है.

बासित अली ने पंत को लेकर कमेंट करते हुए कहा, "भारत में दो बल्लेबाज़ हैं.. दूसरे हैं ऋषभ पंत. पहले थे वीरेंद्र सहवाग, जिनका डिफेंस अटैकिंग था. वो पहली गेंद पर बाउंड्री के पीछे भागते थे. ऋषभ पंत आए, जिनका डिफेंस अटैकिंग है. वो शॉट खेलते हैं और बांग्लादेश उन्होंने दिल जीत लिया."

बता दें कि पहले टेस्ट मैच (IND vs BAN 1st Test) में पंत ने 39 रन की पारी खेली थी तो वहीं, दूसरी पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 109 रन की पारी खेली. पंत का टेस्ट करियर में यह छठा शतक है पंत ने 128 गेंद पर 109 रन की पारी खेली जिसमें 13 चौके और 4 छक्के लगाए.

ऋषभ पंत ने 124 गेंद पर शतक ठोक दिया था. पंत ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैन्स ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के कई दिग्गजों का दिल जीत लिया. है. एडम गिलक्रिस्ट ने भी पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है, गिलक्रिस्ट ने पंत को अपने से बेहतर बल्लेबाज करार दिया है. पंच को गिलक्रिस्ट ने निडर बल्लेबाज भी बता दिया है.

बता दें कि साल 2022 में पंत का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण पंत 2 साल से क्रिकेट से दूर थे. साल 2024 में पंत ने आईपीएल खेलकर क्रिकेट में वापसी की. वहीं, टेस्ट मैच में पंत 20 महीने के बाद मैदान पर उतरे और अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया. पंत भारत की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, पंत ने ऐसा कर धोनी की बराबरी कर ली है. धोनी ने भी बतौर विकेटकीपर 6 शतक टेस्ट में ठोके थे.