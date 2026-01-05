कौन हैं शिखर धवन की होने वाली हमसफ़र सोफी शाइन? जल्द लेंगी गब्बर संग सात फेरे

Who is Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine: शिखर धवन, सोफ़ी शाइन और युज़्वेंद्र चहल का एक कमाल का मज़ेदार रील इंस्टाग्राम पर ज़बरदस्त वायरल है. इसे एक हैंडल से 12 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. अब आज ये रील और भी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है. इस रील में शिखर धवन अपनी नई आयरिश दोस्त और उनकी ज़िन्दगी की नई हमसफ़र सोफ़ी शाइन के साथ हैं और टीम इंडिया के स्पिनर युज़्वेंद्र चहल को संतरे की फांक खिलाते हुए कहते हैं,"तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए! युज़ी पूछते हैं, पापा आपकी शादी!! तो शिखर सोफ़ी का तारुफ़ करवाते हुए कहते हैं. ये है तेरी तीसरी मम्मी!"

फरवरी में बजेगी शहनाई

शिखर धवन वाकई बेहद कूल हैं. अपनी पुरानी शादी, अपनी नई दोस्त, सिनेमा, क्रिकेट सबपर खुलकर बातें करते हैं. कुछ ही दिनों पहले NDTV को दिये गये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था,"मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी रील देखकर लोग खुश होते हैं, हंसते हैं. मेरी कुछ रील्स को 50 मिलियन लोगों तक ने देखा है."

विराट और बॉलीवुड से उम्मीद

शिखर धवन ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी ‘The One: Cricket, My Life and More' का भी अनावरण किया. शिखर कहते हैं उन्हें बॉलीवुड में कोई रोल मिला तो उसके लिए भी तैयार हैं. इस दौरान उन्होंने विराट कोहली से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने की भी उम्मीद कर डाली.

कौन हैं शिखर की खूबसूरत हमसफ़र सोफ़ी?

शिखर धवन लंबे समय से अपनी गर्लफ़्रेंड को डेट कर रहे हैं. पिछले साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी और फिर दूसरे क्रिकेट के मैदान, पार्टियों और दोसतों के अलावा सोशल मीडिया पर ये जोड़ी लगातार धूम मचा रही है. 5 दिसंबर को अपने बर्थडे पर शिखर ने सोफ़ी को लेकर स्पेशल पोस्ट तो डाला ही, अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी के अनावरण पर वो दोस्तों और मीडिया के सामने सोफ़ी को लेकर खुलकर सबके सामने रहे.

आयरलैंड की रहने वालीं सोफी प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और अबू धाबी में एक कंपनी में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करती है. सोफी का जन्म जून 1990 में लिमरिक आयरलैंड में हुआ था. उन्होनें लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से मार्केटिंग और मैनेंजमेंट की डिग्री प्राप्त की है.

शिखर की पहली शादी आएशा मुखर्जी से हुई थी जिनसे उनका एक बेटा भी है. लेकिन शिखर उन्हें तलाकर देकर उस रिश्ते से आगे बढ़ गए हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं. बड़ी बात ये है कि शिखर बिंदास तरीके से सबके सामने पेश आते हैं और पिछली किसी बात का रोना लेकर नहीं बैठे हैं.

'मेरी शादी में ज़रूर आना'

फरवरी में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने जा रहे हैं. यह भव्य शादी होने जा रही है और फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में होने वाली इस शादी के लिए क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को न्योता दिया गया है.

शादी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं. यह कपल एक नई शुरुआत करने जा रहा है. शिखर व्यक्तिगत रूप से तैयारियां देख रहे हैं ताकि कोई कमी ना दिखे. सोफी अब शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख हैं, जो दा वन स्पोर्ट्स की परोपकारी शाखा है. शिखर हाल ही में अपनी आत्मकथा, द वन: माई लाइफ एंड मोर को लेकर चर्चा में थे.