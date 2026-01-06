साड़ी में देसी गर्ल लगती हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन, देखें 5 बेहतरीन Traditional Looks

Shikhar Dhawan To Marry His Irish Girlfriend Sophie Shine: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी करने जा रहे हैं. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब फरवरी के तीसरे हफ्ते में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी दिल्ली में होगी और इसमें परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

कौन हैं सोफी शाइन?

सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं. वे एक सफल प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और फिलहाल अबू धाबी में एक कंपनी में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं. इसके साथ ही वे शिखर धवन फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं और सोशल कामों में भी एक्टिव रहती हैं. सोफी का जन्म जून 1990 में लिमरिक, आयरलैंड में हुआ था. उन्होंने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है.

पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शिखर और सोफी को पहली बार साथ देखा गया था. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. हाल ही में शिखर धवन के 40वें जन्मदिन पर सोफी ने उनके लिए एक खास पोस्ट भी शेयर किया था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.

सोफी शाइन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि फैशन के मामले में भी बेहद आगे हैं. उनका स्टाइल स्टेटमेंट बहुत क्लासी और एलिगेंट है. वे इंडियन से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक हर लुक को बड़े ही ग्रेस के साथ कैरी करती हैं. खासकर उनके ट्रेडिशनल लुक की फैंस जमकर तारीफ करते हैं.

साड़ी में सोफी बेहद खूबसूरत लगती हैं. सिंपल साड़ी के साथ उनका कॉन्फिडेंस और स्माइल लुक को और खास बना देता है.

इंडियन सूट में भी सोफी का अंदाज बहुत एलिगेंट नजर आता है. सोफी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वे सूट पहने बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

वेस्टर्न ड्रेस में सोफी का स्टाइल काफी ट्रेंडी और स्मार्ट दिखता है. इसके साथ ही कैजुअल जींस-टॉप या ड्रेस में भी सोफी बेहद स्टाइलिश लगती हैं. उनका सिंपल लेकिन स्मार्ट फैशन सेंस फैंस को खूब पसंद आता है.

कुल मिलाकर, सोफी शाइन का स्टाइल स्टेटमेंट बेहद क्लासी है. चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, वे हर लुक को खूबसूरती से कैरी करती हैं और यही वजह है कि उनके हर लुक की फैंस दिल खोलकर तारीफ करते हैं.