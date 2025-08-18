पूर्व क्रिकेटर की बेटी अनाया बांगर का बिग बॉस के घर में दिखेगा जलवा, शो में करेंगी एंट्री- रिपोर्ट

Anaya Bangar, Set To Enter Bigg Boss 19: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी (Anaya Bangar, daughter of ex-Indian cricketer and coach Sanjay Bangar) , अनाया बांगर (Anaya Banga), बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री करने वाली हैं. जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवाने वाली अनाया, एक ट्रांसजेंडर एथलीट के तौर पर अपने सफ़र का आगाज कर चुकी हैं. अनाया एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक्टर के तौर पर काम करती हैं और LGBTQ+ कम्युनिटी की पैरोकार भी हैं. पिछले दिनों, अनाया ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करके सुर्खियां बटोरीं, थी. अब, अनाया बिग बॉस के घर में एंट्री करके एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 24 अगस्त से शुरू हो रहे बिग बॉस के नए सीज़न में अनाया भी एक प्रतियोगी होंगी. सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली अनाया प्रतियोगियों के बीच एक अनोखा रंग भरेंगी. एक प्रतिभागी के रूप में, वह एक ट्रांसजेंडर एथलीट और एक महत्वाकांक्षी क्रिकेटर के रूप में अपने जीवन के बारे में और भी बातें साझा करेंगी. अनाया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी बताया कि अब वह महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो चुकी हैं.

बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया (Anaya Bangar, daughter of Sanjay Bangar) ने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई और 2024 में 'आर्यन' से 'अनाया' बनी, यानी लड़का से लड़की बनने का बड़ा फैसला किया था. 'बिग बॉस 19' 24 अगस्त को टीवी पर प्रीमियर होगा. इस शो के होस्ट सलमान खान हैं.