नंबर-1 सबसे तेज शतक, नंबर-2 आखिरी गेंद पर छक्का, अभिषेक शर्मा ने बताई अपनी टॉप-6 क्रिकेट बकेट लिस्ट

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी टॉप-6 क्रिकेट बकेट लिस्ट का ऐलान किया है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अभिषेक ने अपनी 6 ख्वाहिशों का इजहार किया है. विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी बकेट लिस्ट में पहले नंबर पर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने को पहले पायदान पर रखा है. वहीं, दूसरे नंबर पर अभिषेक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जीताने की बात की ख्वाहिश रखी है.

नंबर 3 पर अभिषेक ने अपनी बकेट लिस्ट में एक ऐसे कैच की कल्पना की है जिसे लेने के बाद वह कैच क्रिकटे की लोककथाओं का हिस्सा बन जाए. इसके अलावा नंबर 4 पर अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने की बात की है. नंबर 5 पर अभिषेक ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने की ख्वाहिश रखी है. नंबर 6 पर अभिषेक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाना के सपने को हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं.

अभिषेक शर्मा की 6 बकेट लिस्ट

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक

आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जीताना

ऐसा कैच पकड़ना जो क्रिकेट की लोककथाओं का हिस्सा बन जाए

टी-20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक

एक ओवर में 6 छक्के लगाना

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाना

बता दें कि अभिषेक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 69 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 223 रन 20 ओवर में बना पाने में सफल रही, अभिषेक ने मैच में 30 गेंद पर 69 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 5 छक्के लगाए. अभिषेक इस पूरी सीरीज में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. अबतक अभिषेक ने 3 पारियों में 334 रन बनाने में सफल हो गए हैं. फैन्स को उम्मीद है कि अभिषेक अब चौथी टी-20 में भी इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे. सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा.

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