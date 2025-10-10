विज्ञापन
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में कोहली-कोहली की मांग, चीकू भैया की कमी दर्शकों को खल रही

India vs West Indies, 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच देखने अरुण जेटली स्टेडियम आए फैंस विराट कोहली को कर रहे हैं मिस.

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में कोहली-कोहली की मांग, चीकू भैया की कमी दर्शकों को खल रही
  • अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली के रणजी मैच में खेलने की खबर ने भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया था
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी दिल्ली के मैदान पर ‘कोहली-कोहली’ के नारे लगातार गूंजते रहे
  • पहले दिन के मैच में राहुल-यशस्वी की बल्लेबाजी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए बड़े स्कोर की उम्मीद जताई
India vs West Indies, 2nd Test: इसी साल तकरीबन 8 महीने पहले दिल्ली में रणजी मैच के लिए विराट कोहली के मैदान पर आने की खबर ने पूरी दिल्ली का रुख अरुण जेटली स्टेडियम की ओर कर दिया था. सुबह 4 बजे से ही फिरोजशाह कोटला मैदान के 16-17 नंबर गेट पर (30 जनवरी से 1 फरवरी 2025) कतार लगने लगी थी. रेलवे के खिलाफ रणजी मैच में ‘कोहली-कोहली' के नारे ऐसे लग रहे थे जैसे टीम इंडिया किसी बड़ी टीम के खिलाफ टेस्ट या वनडे मैच खेल रही हो.

कोहली-कोहली के गूंजते रहे नारे

आठ महीने बाद अहमदाबाद टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली आई तो स्टेडियम के बाहर ‘विराट बिना सब सूना' सा माहौल बना रहा. कमाल की बात ये रही टेस्ट के पहले दिन भी मैदान के एक कोने से फ़ैंस ‘कोहली-कोहली' चिल्लाते रहे. ये आलम तब है जब टीम इंडिया के नये सुपरस्टार शुभमन गिल का अलग ही जलवा बनता जा रहा है. पहले दिन केएल राहुल और बेहद टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टिककर बड़े स्कोर की ओर बढ़ते दिख रही थी. उनके शॉट्स पर तालियां तो बजती रहीं..लेकिन काफी देर तक फ़ैंस ‘कोहली-कोहली' के नारों के सहारे विराट को याद करते रहे.  

कॉलेज छोड़कर मैच देखने आईं फैंस

मैच देखने स्टेडियम आईं कॉलेज की छात्रा ऋषिका शर्मा कहती हैं, 'विराट को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट ही देखने आये हैं. टेस्ट देखना बहुत पसंद है इसलिए कॉलेज छोड़ कर आये हैं. वैसे मैं तो केएल राहुल की सेंचुरी देखने आयी हूं.'

ऋषिका के साथ ही आईं उनकी दोस्त खुशी कहती हैं, 'मैं भी केएल राहुल की फ़ैन हूं. मैं उम्मीद करती हूं कि वेस्टइंडीज़ थोड़ा देर तक खेले. केएल राहुल की बड़ी सेंचुरी लगे.'     

स्कूल में पढ़ने वाले अनिरूद्ध कहते हैं, 'मैं केएल राहुल का फ़ैन हूं. वो आज स्कोर बनायेंगे.' एक और फ़ैन कुशाग्र कहते हैं, 'मैं विराट और रोहित को मिस कर रहा हूं. लेकिन मुझे शुभमन गिल से बड़ी उम्मीद है. वो बड़ा स्कोर बनायेंगे.' एक और फ़ैन कहते हैं, 'अब शुभमन गिल नया सितारा हैं. दीवाली से पहले वो टीम इंडिया का फिर से नाम रोशन करेंगे.'

इन फ़ैन्स की बात सुनरकर पास ही खड़े ऑटोड्राइवर कहते हैं, 'असली स्टार तो बुमराह है जी. बुमराह मैच विनर है. मैं तो उनकी हर गेंद फोन पर देख लेता हूं.' फिर पूछते हैं, 'ये इंटरव्यू NDTV पर आएगा?'

शनिवार-रविवार को इसलिए आ सकते हैं फैंस

टेस्ट मैच में स्टेडियम आनेवाले दर्शकों की संख्या वैसे भी कम ही रहती है. दिल्ली टेस्ट में इसकी एक वजह फेस्टिवल सीज़न का होना भी है. वेस्टइंडीज़ और भारत के बीच बड़े फासले ने भी मैच का रंग थोड़ा फीका किया है. जानकार मानते हैं की शनिवार-रविवार को दर्शकों की संख्या आज के मुकाबले स्टेडियम में कहीं ज़्यादा रहेगी.

