आयरलैंड की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत ने विश्व क्रिकेट को चौंकाया, T20 WC से पहले भारतीय टीम को मिली "वार्निंग"

बता दें जून में टी-20 वर्ल्ड कप होना है. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच आयरलैंड के साथ 5 जून को खेलने वाली है. जिस तरह से आयरलैंड ने पाकिस्तान को पटखनी दी है उससे कहीं न कहीं भारतीय खेमे में भी खलबली जरूर मच गई होगी. (India vs Ireland in T20 World Cup 2024)

वैसे, टी-20 इंटरनेशनल में भारत और आयरलैंड के बीच (India vs Ireland Head to Head in T20: Records, Stats, Results) अबतक 7 मैच हुए हैं जिसमें भारतीय टीम को 7 मैच में जीत मिली है. भले ही भारत का पलड़ा भारी है लेकिन आयरलैंड के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच को पलट सकते हैं. आयरलैंड और भारत के बीच मुकाबला न्यूयॉर्क में होना है. भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी लेकिन टीम इंडिया के लिए अभी से ही सचेत रहने का समय आ गया है.

T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड की टीम

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, कर्ट‍िस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, नील रॉक, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा

टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रुप: (T20 World Cup Group)

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए

ग्रुप बी- इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान

ग्रुप सी- न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी

ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नेपाल