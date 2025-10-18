विज्ञापन
EXCLUSIVE: अफगानिस्तान पर बड़ा एयरस्ट्राइक, कैसा था वहां का मंजर? स्थानीय क्रिकेटर ने बयां की आपबीती

Pakistan-Afghanistan border clash: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है.  शुक्रवार की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर दिया था.

EXCLUSIVE: अफगानिस्तान पर बड़ा एयरस्ट्राइक, कैसा था वहां का मंजर? स्थानीय क्रिकेटर ने बयां की आपबीती
  • पाकिस्तान ने युद्धविराम खत्म होते ही अफगानिस्तान के शाराना शहर में एयरस्ट्राइक कर आठ लोगों को मार डाला है.
  • इस हमले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ी समेत कुल दस लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं.
  • स्थानीय क्रिकेटरों कुदरतुल्लाह और मिराजन ने हमले के भयावह अनुभव का जिक्र किया है.
Pakistan Launches Airstrike On Afghanistan: पाकिस्तान ने युद्धविराम खत्म होते ही अफगानिस्तान के ऊपर भीषण एयरस्ट्राइक किया है. इस हमले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है.  शुक्रवार की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर दिया. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है. इस घटना में 3 क्रिकेटर समेत 10 की मौत हो गई है. वहीं, इस घटना को लेकर स्थानीय क्रिकेटर कुदरतुल्लाह ने अपना दर्द बयां किया है. 

स्थानीय क्रिकेटर  कुदरतुल्लाह ने बताया कि जिस प्रकार से घटना घटी थी. यह भयानक घटना थी.  कुदरतुल्लाह ने  आंखों देखा हाल बताते हुए कहा, "जब यह हादसा हुआ, तब मैं नमाज़ पढ़ रहा था. मैं बाहर गया और देखा कि कुछ लोग घायल पड़े हैं. उसी समय, एक और हमला हुआ. उसके बाद, मुझे खुद पर पूरा होश नहीं रहा. वे सभी क्रिकेट खिलाड़ी और मेरे दोस्त थे, उनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं था". 

वहीं, एक दूसरे स्थानीय क्रिकेटर मिराजन ने भी इस घटना को लेकर आपबीती बताई और कहा, "मैं पक्तिका प्रांत के अरगुन ज़िले का रहने वाला हूं. शाराना शहर में एक क्रिकेट मैच था. शाम को हम घर लौट आए, मेरे मेहमान चार क्रिकेट खिलाड़ी थे. हम खाना खाने बैठे ही थे कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और स्थिति भयावह हो गई. सभी लड़के निर्दोष थे, कुछ घायल हुए, कुछ शहीद हुए. वे सभी क्रिकेट खिलाड़ी थे. उनमें से कोई भी सैन्यकर्मी नहीं था".

बता दें कि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह दे रहा है. हालांकि, अफगानिस्तान की तरफ से इस पर जवाब देते हुए इसे आंतरिक मामला बताया गया. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने तो यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान आईएसआई के आतंकियों को पनाह दे रहा है.

