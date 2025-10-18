लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलने लगीं बोगियां

धनतेरस के दिन लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. पंजाब के सरहिंद स्टेशन के करीब पहुंचते ही ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा के एक डिब्बे में भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, 19 नंबर बोगी में यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, इस ट्रेन में लुधियाना के कई व्यापारी सफर कर रहे थे. आग लगते ही वहां अफरातफरी मच गई. लोको पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को तुरंत रोका, जिसके बाद बोगी में सवार यात्री अपना सामान लेकर तुरंत नीचे उतरे. अफरातफरी के बीच ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं.

ट्रेन में आग लगते ही यात्रियों में मची अफरातफरी

ट्रेन में आग लगने की घटना सुबह 7 बजे की है. सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लग गया. आग में एक महिला के झुलसने की भी खबर है. यात्रियों के मुताबिक, ट्रेन ने सुबह 7.30 बजे सरहिंद स्टेशन क्रॉस किया था. इसी दौरान एक यात्री को ट्रेन की बोगी नंबर 19 से धुआं उठता दिखा. उसने तुरंत शोर मचाते हुए चेन खींच दी. धुएं के साथ आग की लपटें भी उठने लगी तो अफरातफरी मच गई.

कई यात्री चोटिल, कई का सामान बोगी में ही छूटा

आग की सूचना मिलते ही रेलवे, फायर बिग्रेड और पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. वहां मची अफरातफरी के बीच यात्री बोगी से उतरने लगे. इस दौरान कई यात्री चोटिल भी हो गए. हड़बड़ी में कुछ लोगों का सामान भी बोगी में ही छूट गया. बोगी नंबर 19 में आग देखते ही आसपास की बोगियों के यात्री भी डर की वजह से नीचे उतरने लगे. इस दौरान ट्रेन में सवार टीटीई और ट्रेन के पायलट भी मौके पर पहुच गए. उन्होंने घटना की सूचना तुरंत रेलवे कंट्रोल को दी.

आग लगते ही दूसरे डिब्बे में शिफ्ट किए गए यात्री

घटना का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को दूसरे डिब्बों में शिफ्ट किया और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया. ट्रेन जल्द ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी. गनीमत यह रही कि घटना में कोई बहुत ज्यादा हताहत नहीं हुआ.