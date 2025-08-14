'मैं दुआ करता हूं कि भारत-पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दे...', पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने की अपील

Basit Ali Makes SHOCKING Plea Ahead Of Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होने वाला है. उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रही है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा है कि 'वो दुआ कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच न हो'. द गेम प्लान यूट्यूब चैनल पर बातचीत में बासित अली ने कहा कि "उन्हें उम्मीद है कि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देगा, जैसा कि उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में किया था, क्योंकि इंडिया हमें इतनी बुरी तरह मारेंगे न कि आप सोच भी नहीं सकते.

दरअसल, पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस हाल के समय में बेहद ही खराब रहा है. यहा कारण है कि बासित अली को विश्वास है कि पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा. हाल ही में त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 294/6 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान शाई होप का शतक शामिल था. जस्टिन ग्रीव्स ने भी 24 गेंदों में 43 रन बनाए. इसके बाद मेज़बान टीम ने जेडन सील्स के रिकॉर्ड 6 विकेट की बदौलत मेहमान टीम को 92 रनों पर ढेर कर दिया। इस तरह उन्होंने यह मुकाबला 202 रनों से जीत लिया.

इस तरह पाकिस्तान 1975 के बाद पहली बार कोई वनडे मैच 200 रनों के अंतर से हारा है. दरअसल, पाकिस्तान ने सीरीज भी 1-2 से गंवा दी, जो 1991 के बाद कैरेबियाई टीम के खिलाफ उसकी पहली वनडे सीरीज हार थी. इस भयानक हार के कारण ही बासित अली ने कहा कि एशिया कप में भारत के साथ मैच नहीं होना चाहिए. वरना पाकिस्तान को एक औऱ बुरी हार नसीब होगी.

एशिया कप 2025 का शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल