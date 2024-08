विश्व क्रिकेट का इकलौता क्रिकेटर जिसने 10 साल के अंदर टेस्ट में 10000 रन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

The fastest to 10,000 Test runs in terms of time : विश्व क्रिकेट में वह कौन सा क्रिकेटर हैं जिसने अपने टेस्ट करियर में सबसे कम समय लेकर 10000 रन पूरा करने का कमाल किया है. विश्व क्रिकेट के इतिहास में केवल एक ही क्रिकेटर है जिसने 10 साल के अंदर टेस्ट में दस हजार रन पूरा करके तहलका मचा दिया था. वह कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के जो रूट है. रूट ने अपने टेस्ट डेब्यू के 9 साल 171 दिन के अंदर ही दस हजार रन पूरे कर लिए थे. ऐसा करनेवाले रूट इकलौते बल्लेबाज हैं. रूट ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर तहलका मचा दिया था. इसके बाद दूसरे नंबर पर एलिस्टेयर कुक हैं जिन्होंने टेस्ट में अपने 10,000 रन 10 साल और 87 दिन के अंदर पूरे किए थे.

इसके बाद दूसरे नंबर पर एलिस्टेयर कुक हैं जिन्होंने टेस्ट में अपने 10,000 रन 10 साल और 87 दिन के अंदर पूरे किए थे. बता दें कि विश्व क्रिकेट में अब तक कुल 14 बल्लेबाजों ने 10000 से ज्यादा रन बनाए हैं. पारियों के हिसाब से सबसे तेज 10000 रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के नाम है.

इन तीनों ने टेस्ट की 195 पारी खेलकर 10,000 रन पूरे करने में सफलता हासिल की थी. लेकिन समय के हिसाब से देखा जाए तो लारा को 13 साल और 250 दिन लगे. इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को 10000 टेस्ट रन पूरा करने में 15 साल और 121 दिन लगे. श्रीलंका के कुमार संगकारा ने दस हजार टेस्ट रन 12 साल और 159 दिन में पूरे किए थे.

18 साल 37 दिन का समय लेकर शिवनारायण चंद्रपॉल ने पूरा किया था दस हजार टेस्ट रन

पारी के हिसाब से 10,000 रन बनाने वाले सबसे धीमे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई स्टीव वॉ रहे हैं. स्टीव वॉ ने 244 पारी खेलकर दस हजार रन टेस्ट में पूरे किए थे. जबकि समय के हिसाब से सबसे धीमे बल्लेबाज वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल थे, जिन्होंने 18 साल 37 दिन का समय लेते हुए टेस्ट में 10000 रन पूरे किे थे.