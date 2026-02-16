England vs Italy, Live Update: इटली के खिलाफ इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का अपडेट

इटली के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी
England vs Italy: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सोमवार को कोलकाता में इटली के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप C मैच में बैटिंग करने का फैसला किया, इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. जानें लाइव अपडेट
इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद
इटली (प्लेइंग XI): जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेन मैनेंटी, मार्कस कैम्पोपियानो, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीड (विकेट कीपर), जसप्रीत सिंह, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन
