विज्ञापन
विशेष लिंक

England vs Italy, Live Update: इटली के खिलाफ इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का अपडेट

T20 World cup update: इंग्लैंड और इटली एक वर्चुअल नॉकआउट गेम में आमने-सामने हैं.

Read Time: 1 min
Share
England vs Italy, Live Update: इटली के खिलाफ इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का अपडेट
इटली के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी

England vs Italy: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सोमवार को कोलकाता में इटली के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप C मैच में बैटिंग करने का फैसला किया, इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हैजानें लाइव अपडेट

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

इटली (प्लेइंग XI): जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेन मैनेंटी, मार्कस कैम्पोपियानो, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीड (विकेट कीपर), जसप्रीत सिंह, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Italy, England, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now