IND vs ENG, 3rd ODI: 47 साल बाद टूटा विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में बेन डकेट ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसका इंतजार 47 साल से था. भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में डकेट ने नाबाद 141 रन की शानदार पारी खेलकर वनडे इतिहास में लॉर्ड्स पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने 1979 विश्व कप फाइनल में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के बनाए नाबाद 138 रन के 47 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

प्रिंस यादव ने बेन डकेट को 141 ​​रन पर आउट करके भारत को दिन की दूसरी सफलता दिलाई. इंग्लैंड के ओपनर ने शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन फिर यादव का शिकार बने. इंग्लैंड अपनी मज़बूत शुरुआत का फ़ायदा उठाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश में है. वहीं, शुभमन गिल और उनकी टीम फिर से विकेट लेने और मैच पर कुछ हद तक पकड़ बनाने की कोशिश करेगी.