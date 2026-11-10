नंबर-1 इंग्लैंड, भारत से आगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान, एक टेस्ट मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टॉप-7 टीमें

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा. इस 'हाई-स्कोरिंग' मुकाबले की तीन पारियों में कुल 1,541 रन बने। मैच के अंतिम दिन 41 वर्षीय क्रेग इर्विन ने 'नाबाद दोहरा शतक' जड़ा, वहीं, जिम्बाब्वे की टीम ने दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए जो अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिम्बाब्वे पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके नाम दोनों पारियों में 500 + रन बनाने का रिकॉर्ड है. बता दें कि जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन और दूसरी पारी में 523 रन बनाए थे. यानी कुल मिलाकर जिम्बाब्वे ने 1027 रन बनाए जो टेस्ट में एक मैच में किसी भी टीम की ओर से बनाया गया चौथा सबसे बड़ा टीम टोटल है.

(SCORECARD)

इस मामले में पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम है जिनके नाम एक टेस्ट मैच में 1121 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इंग्लैंड ने 1930 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 1121 रन बनाए थे. इसके बाद नंबर 2 पर पाकिस्तान की टीम है. पाकिस्तान ने साल 2006 में फैसलाबाद टेस्ट में भारत के खिलाफ 1078 रन बनाए थे.

तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है. ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में द ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 1028 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद नंबर 4 पर जिम्बाब्वे की टीम है. जिम्बाब्वे ने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह टेस्ट में 1027 रन बनाने का कमाल किया है.

इसके बाद नंबर 5 पर भारत है. भारतीय टीम ने 2025 में बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 1014 रन बनाए थे. इसके बाद नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ही है. ऑस्ट्रेलिया ने 1969 में सिडनी टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1013 रन बनाए थे, इसके बाद नंबर 7 पर साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका ने 1939 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन टेस्ट में 1011 रन बनाए थे.

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम

रैंक टीम कुल रन बनाम साल 1 इंग्लैंड 1121 रन वेस्टइंडीज 1930 2 पाकिस्तान 1078 रन भारत 2006 3 ऑस्ट्रेलिया 1028 रन इंग्लैंड 1934 4 जिम्बाब्वे 1027 रन अफगानिस्तान 2026 5 भारत 1014 रन इंग्लैंड 2025 6 ऑस्ट्रेलिया 1013 रन वेस्टइंडीज 1969 7 साउथ अफ्रीका 1011 रन इंग्लैंड 1939

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