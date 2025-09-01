मात्र दो टेस्ट खेलने के बाद इंग्लैंड ने इस खिलाड़ी ने रेड बॉल क्रिकेट से लिया अनिश्चितकालीन ब्रेक, बताया ये कारण

Jamie Overton indefinite break from red-ball cricket: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने सोमवार को लाल गेंद के क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की क्योंकि अब वह 'सभी प्रारूपों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध' नहीं हो पा रहे हैं. सिर्फ दो टेस्ट खेलने वाले 31 वर्षीय ओवरटन ने पिछला टेस्ट भारत के खिलाफ ओवल में पांच मैच की घरेलू सीरीज के दौरान खेला था जो 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ओवरटन ने कहा,"काफी सोच-विचार के बाद, मैंने रेड बॉल क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है. मैं इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट मैचों सहित 99 प्रथम श्रेणी मैच खेलने के लिए बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं." उन्होंने आगे लिखा,"रेड-बॉल, प्रथम श्रेणी क्रिकेट ने मेरे पेशेवर करियर की नींव प्रदान की है और खेल में अब तक मिले हर अवसर का प्रवेश द्वार रहा है. यहीं पर मैंने खेल सीखा है, और इसने उन लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है जिन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक प्रेरित किया है."

ओवरटन ने आगे लिखा,"हालांकि, 12 महीने के कैलेंडर में क्रिकेट की मांग के साथ मेरे करियर के इस चरण में, शारीरिक और मानसिक रूप से हर स्तर पर सभी प्रारूपों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना अब संभव नहीं है. आगे बढ़ते हुए मेरा ध्यान सफेद गेंद वाले क्रिकेट पर होगा, और जब तक संभव होगा मैं उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए अपना सब कुछ देना जारी रखूंगा."

ओवरटन ने 2022 में शुरू हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में केवल छह एकदिवसीय और 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वह आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं और हाल ही में इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' में लंदन स्पिरिट के लिए खेल रहे थे. प्रथम श्रेणी करियर से ब्रेक लेने का उनका फैसला वैश्विक स्तर पर टी20 लीग के लिए उपलब्ध होने के लिए अपने कैलेंडर को खाली रखने के कारण हो सकता है.

ओवरटन ने 2012 में सरे के साथ अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की थी. 31 वर्षीय खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास करियर से 21.51 की औसत से 2410 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 13 अर्द्धशतक शामिल हैं. गेंद से उन्होंने 99 मैचों में 31.66 की औसत से 239 विकेट लिए हैं.

