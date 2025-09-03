Sonny Baker: डेब्यू पर ही लगा 'कलंक', जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं गेंदबाज वो हुआ सन्नी बेकर के नाम

Sonny Baker shamefull Record: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेंडिग्ले में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया. केशव महाराज और वियान मुल्डर की गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और टीम सिर्फ 131 रनों पर ऑल-आउट हो गई. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की. वहीं इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में सन्नी बेकर ने डेब्यू किया. हालांकि, वो अपने डेब्यू को कभी याद नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि डेब्यू पर ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

अनचाहा रिकॉर्ड हुआ चस्पा

सन्नी बेकर के लिए वनडे करियर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और वह इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगे. बेकर ने 7 ओवर गेंदबाजी की और बिना कोई विकेट लिए 76 रन लुटाए. इंग्लैंड के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए सबसे महंगा स्पैल फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड बेकर के नाम दर्ज हो गया. उन्होंने 10.85 की इकॉनमी से रन लुटाए.

बेकर से पहले यह निराशाजनक रिकॉर्ड लियाम डॉसन के नाम था. डॉसन ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 8.75 की इकॉनमी से 70 रन लुटाए थे. जबकि जॉर्ज स्क्रिमशॉ ने 2023 में आयरलैंड के खिलाफ 7.61 की इकॉनमी से 66 रन दिए थे. डेविड लॉरेंस ने 1991 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6.09 की इकॉनमी से 67 रन दिए थे.

कुछ ही मैचों में थम ना जाए करियर!

डॉसन इंग्लैंड के लिए 6 वनडे खेल पाए, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए. डेविड लॉरेंस 1 ही वनडे खेल पाए, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे. जॉर्ज स्क्रिमशॉ अब तक 1 वनडे खेल पाए हैं, जिसमें 3 विकेट उन्होंने लिए. इंग्लैंड के लिए वनडे में डेब्यू करते हुए रन लुटाने वाले बेकर के पहले के तीन गेंदबाजों का करियर कुछ मैचों में ही थम गया. बेकर निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगे. गेंदबाजी से पहले बेकर को डेब्यू मैच में बल्लेबाजी का भी मौका मिला, लेकिन वह पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. इस तरह से डेब्यू मैच उनके लिए भूलने लायक रहा.

अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है. मंगलवार को हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए इंग्लैंड ने महज 132 रन का लक्ष्य दिया था. पारी की शुरुआत करने उतरे एडन मार्करम ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. मार्करम ने महज 55 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 86 रन की पारी खेली.

मार्करम और रियान रिकल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद, 131 के स्कोर पर आदिल रशीद ने टीम को 2 झटके दिए. कप्तान बवुमा को उन्होंने 6 रन पर आउट किया. इसके ठीक अगली गेंद पर स्टब्स को बोल्ड कर दिया. लेकिन फिर डेवाल्ड ब्रेविस ने रशीद पर छक्का लगाकर टीम को मैच जीता दिया. रिकल्टन 59 गेंद पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. दक्षिण अफ्रीका ने 20.5 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.

इससे पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड 24.3 ओवर में 131 रन पर सिमट गई थी. इंग्लैंड 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, अगर ओपनर जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके की मदद से 54 रन की पारी नहीं खेली होती. रूट 14, कप्तान ब्रूक 12, और बटलर 15 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज और वियान मुल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी की. महाराज ने 5.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लिए. वहीं, मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए.

