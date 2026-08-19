ENG vs PAK: जो. रूट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मुहाने पर, नहीं ही रोक पाएगा पाकिस्तान! 2 और बड़े रिकॉर्ड कर रहे इंतजार

England V/S pakistan: बुधवार को हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड के तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू करने के साथ ही जो रूट (Joe Root) बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद पहली बार इंग्लैंड की कप्तानी में वापसी करेंगे. पहला टेस्ट रूट के लिए विशेष महत्व रखता है, जो अपने घरेलू मैदान लीड्स में इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगे. उनके पास घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. और यह इस सीरीज में बनकर ही रहेगा और पाकिस्तान का रूट को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है

रूट ने घरेलू सरजमीं पर 153 टेस्ट पारियों में 7,500 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट मैचों की 154 पारियों में 7,578 रन बनाने वाले पोंटिंग को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें पहले टेस्ट में 79 रनों की और आवश्यकता है. 79 या उससे अधिक का स्कोर रूट को पोंटिंग को पछाड़कर घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा देगा

सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर

इस सूची में सचिन तेंदुलकर 7,216 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, इसके बाद श्रीलंका के महेला जयवर्धने 7,167 रनों के साथ और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,035 रनों के साथ हैं.

घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज इस प्रकार हैं:

1. रिकी पोंटिंग – 92 टेस्ट में 7,578 रन

2. जो रूट – 87 टेस्ट में 7,500 रन

3. सचिन तेंदुलकर – 94 टेस्ट में 7,216 रन

4. महेला जयवर्धने – 81 टेस्ट में 7,167 रन

5.जैक्स कैलिस – 88 टेस्ट में 7,035 रन

रूट के निशाने पर एक और बड़ा रिकॉर्ड

पाकिस्तान श्रृंखला इंग्लैंड के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी. स्टोक्स के संन्यास के बाद रूट फिर से कप्तानी संभाल रहे हैं, जबकि स्टीफन फ्लेमिंग ब्रेंडन मैकुलम की जगह टेस्ट मुख्य कोच का पद संभालेंगे. रूट ने हेडिंग्ले में 11 टेस्ट मैच खेले हैं और 763 रन बनाए हैं. इस मैदान पर उनके पास एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल करने का मौका है. पहले टेस्ट में 135 रन बनाते ही वह ज्यॉफ बायकॉट के 897 रनों को पीछे छोड़कर हेडिंग्ले में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

बनेंगे ऐसे पहले अंग्रेज क्रिकेटर

35 वर्षीय रूट के पास पहले से ही टेस्ट और वनडे दोनों में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. सभी प्रारूपों को मिलाकर, रूट ने इंग्लैंड में 11,834 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं. किसी एक देश में 12,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए उन्हें लीड्स में 166 रनों की और आवश्यकता है. इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह पहले अंग्रेज और कुल मिलाकर केवल छठे खिलाड़ी बन जाएंगे. कई रिकॉर्ड्स की दहलीज पर खड़े रूट की इंग्लैंड कप्तानी में वापसी इससे अधिक महत्वपूर्ण मैदान या इससे बेहतर अवसर पर नहीं हो सकती थी



