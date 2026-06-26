ENG vs NZ: लैथम-कॉन्वे ने 317 की साझेदारी कर रिकॉर्ड बुक की तहस-नहस, 149 सालों में दूसरी बार हुआ ऐसा

इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में जारी तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर बतौर सलामी जोड़ी 317 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की. सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले दिन की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 361 रन बना लिए हैं. टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने अपनी साझेदारी के चलते कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए. यह जोड़ी अब टेस्ट इतिहास की केवल दूसरी ओपनिंग जोड़ी है, जिसने दो बार 300 से अधिक रनों की साझेदारी की है. टेस्ट में सर्वाधिक मौकों पर 300 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी करने का रिकॉर्ड अफ्रीकी जोड़ी- ग्रीम स्मिथ और गिब्स के नाम है, जिन्होंने 3 बार ऐसा किया था.

लैथम-कॉन्वे ने रिकॉर्ड बुक की तहस-नहस

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 72.1 ओवरों में 317 रन की साझेदारी की. यह टेस्ट इतिहास में न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही. इससे पहले दिसंबर 2025 में यही जोड़ी वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 323 रन जुटा चुकी थी. अप्रैल 1972 में ग्लेन टर्नर और ट्रेविस जार्विस की सलामी जोड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े थे.

लैथम और कॉनवे की जोड़ी इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में 300 से ज़्यादा रन की साझेदारी करने वाली सिर्फ़ तीसरी ओपनिंग जोड़ी बनी. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ज्योफ मार्श और मार्क टेलर (329 रन, नॉटिंघम, 1989) और साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और हर्शल गिब्स (338 रन, बर्मिंघम, 2003) ने ऐसा कारनामा किया था.

यह 2012 में द ओवल में हशअमला और जैक्स कैलिस की 377 रन की अटूट साझेदारी के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ किसी मेहमान जोड़ी की पहली 300 से अधिक रन की साझेदारी भी है. यह विदेशी टेस्ट मैचों में किसी भी विकेट के लिए न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है.

यह इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले 1930 में वेलिंगटन में स्टीवी डेम्पस्टर और जैकी मिल्स ने 276 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी. यह 2017 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए पहली 300 से अधिक रन की साझेदारी है, और टेस्ट मैचों में उनके खिलाफ हुई तीसरी 300 से अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी है.

लैथम और कॉनवे की जोड़ी केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स (2) के बाद कई 300 से अधिक टेस्ट साझेदारियों वाले केवल दूसरे न्यूज़ीलैंड जोड़ी हैं.

लैथम और कॉनवे की 317 रन की साझेदारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो पिछले दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी 323 रन की साझेदारी से पीछे है. यह 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की 317 रन की साझेदारी के बराबर है. WTC इतिहास में ये केवल तीन 300 से ज़्यादा रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हैं.

इस सदी में इंग्लैंड में दोनों मेहमान ओपनर्स के एक ही पारी में शतक बनाने के 4 मौके आए हैं, और 2008 में लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी के बाद यह पहला मौका है. इंग्लैंड में पहली पारी में शतक बनाने वाले आखिरी मेहमान ओपनर्स स्मिथ और हर्शल गिब्स थे जिन्होंने 2003 में एजबेस्टन में शतक बनाया था.