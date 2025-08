Eng vs Ind: ऐतिहासिक जीत किसी थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं, आखिरी 4 विकेट दर विकेट ऐसे छीन ली भारत ने जीत

England vs India: केनिंगटन ओवल में भारत की 6 रन से ऐतिहासिक जीत किसी रोमांचक थ्रिलर मूवी से कम नहीं है. चौथे दिन की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 339 रन था. आखिरी दिन सोमवार को इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन बनाए थे और भारत को 4 विकेट लेने थे. यहां सवाल चोटिल क्रिस वोक्स का था कि वह बेटिंग करने उतरेंगे या नहीं, लेकिन वह एक हाथ से बैटिंग करने उतरे, लेकिन रोमांच के चरम पर पहुंचे मुकाबले में भारत ने सबसे जरूरी पलों में मारक प्रहार करते हुए अंग्रेजों के हाथों से 6 रन से जीत झटक लगी. जानिए मुकाबले के आखिरी पलों की कहानी कि कैसे बाकी बचे चार विकेट दर विकेट मुकाबला इंग्लैंड के हाथों से भारत ने छीन कर सीरीज बराबर करते हुए इतिहास रच दिया.

सातवां विकेट (77. 3 ओवर): पांचवें दिन भारत को विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. सुबह की सातवीं गेंद पर शुरुआत सिराज ने की, जब उन्होंने जल्द ही विकेटकीपर जैमी स्मिथ को विकेट के पीछे लपकवा दिया. कैच थोड़ा नीचा था, धर्मसेना ने थर्ड अंपायर की मदद ली, लेकिन टीम इंडिया आश्वस्त थी. और आउट करार दिया. 347 पर सातवां विकेट गिर गया. पलड़ा भारत की ओर झुक चुका था

आठवां विकेट (79.5): कुछ गेंद और गुजरी थीं कि सिराज ने फेंके अगले ओवर में भारत को आठवां विकेट 7 रन बाद ही दिला दिया. इस बार सिराज का शिकार बने जैमी ओवर्टन. फ्लिक करने की कोशिश में गेंद पैड पर खा गए.जोरदार एलबीब्ल्यू की अपील..धर्मसेना ने उंगली उठा दी, इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, कोई फायदा नहीं...

🚨 Anderson Tendulkar Trophy 2025, 5th Test 🚨 Josh Tongue bowled by Prasidh Krishna! A searing yorker rattles the stumps. Absolute brilliance from India's pace attack! 🔥 #ENGvIND #ENGvsIND #INDvENG #INDvsENG #TestCricket #JoshTongue #PrasidhKrishna pic.twitter.com/7ugKx4MIPr

नौवां विकेट (82.6): भारत के लिए अच्छी बात यही रही कि विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे. इस वार वार किया प्रसिद्ध कृष्णा ने. और सिर्फ तीन रन बाद 357 के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने टांग्वे को एलबीडब्ल्यू कर करोड़ों भारतीयों में जोश भर दिया क्योंकि यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रन और बनाने थे

Miyan Magic seals it for India! 🇮🇳✨



Mohammed Siraj delivers a sensational spell, finally dismissing Gus Atkinson to clinch a thrilling 6-run win at The Oval! 😍🔥#ENGvIND #Tests #MohammedSiraj pic.twitter.com/OYq8PeXavD