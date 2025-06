Eng vs Ind: इन 3 बड़े गंभीर सवालों को गौतम को सबसे पहले सुलझाना होगा, टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंची

भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए ब्रिटेन पहुंच गई है. और इंग्लैंड पहुंचते ही उसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब तलाशने होंगे. यह श्रृंखला 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा है. भारतीय टीम शुक्रवार की रात को मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुई थी. नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की अगुआई करेंगे, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के हाल ही में संन्यास लेने के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी. चलिए हम उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिनके उत्तर जल्द से जल्द तलाशने की जरूरत है.

TEAM INDIA HAVE ARRIVED IN ENGLAND FOR THE TENDULKAR-ANDERSON TROPHY. 🇮🇳#INDvsENG #IndianCricketTeam pic.twitter.com/eQSurXKWNf