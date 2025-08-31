Duleep Trophy: 13 चौके, 3 छक्के...आयुष बडोनी ने ठोका दोहरा शतक, सेमीफाइनल में पहुंची नॉर्थ जोन

Ayush Badoni Double Hundred in Duleep Trophy: आयुष बडोनी के नाबाद अर्धशतक के दम पर नॉर्थ जोन ने बीसीसीआई सीओई ग्राउंड 1 पर दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बढ़त बनाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बडोनी का यह दूसरा दोहरा शतक है. नॉर्थ जोन ने अपनी दूसरी पारी में 146.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 658 रन बनाए थे. आयुष बडोनी 223 गेंद में 3 छक्के और 13 चौके की मदद से 204 और कन्हैया वाधवन 45 गेंद पर 23 रन पर खेल रहे थे. नॉर्थ जोन की कुल बढ़त 833 रन की हो चुकी थी, जिस समय अंपायर्स ने मैच ड्रॉ घोषित कर दिया. नॉर्थ जोन ने पहली पारी के आधार पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है, जहां उनका सामना साउथ जोन से होगा.

आयुष बडोनी का दोहरा शतक

पहली पारी में 63 रन बनाने के वाले आयुष बडोनी ने दूसरी पारी में नाबाद 204 रन बनाए. आयुष बडोनी के अलावा नॉर्थ जोन के लिए दूसरी पारी में कप्तान अंकित कुमार ने 321 गेंद पर 198 और यश ढुल ने 157 गेंद पर 133 रन की पारी खेली थी. बीते दिन 56 रन पर नाबाद रहे दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 93 रन के स्कोर पर छक्का जड़ा और फिर एक रन चुरा कर 123 गेंद में अपना शतक पूरा किया.

दो रन से चूक गए कप्तान अंकित

कप्तान अंकित शर्मा दो रन से दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए. दिन की शुरुआत 168 रन से करने वाले अंकित 198 रन बनाकर तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन की गेंद को मिड ऑन पर सूरज जायसवाल के हाथों में खेल गए. उन्होंने आउट होने से पहले बडोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की. इस विकेट के बाद भी ईस्ट जोन के गेंदबाजों को राहत नहीं मिली. क्रीज पर आए निशांत सिंधू (91 गेंद में 68 रन) ने बडोनी के साथ 157 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 600 के पार पहुंचा दिया. टीम ने बडोनी का दोहरा शतक पूरा होने के बाद पारी घोषित कर दी.

'चाहते तो आ जाता रिजल्ट'

पहली पारी में हैट्रिक सहित पांच विकेट लेने वाले नार्थ जोन के गेंदबाज आकिब नबी को मैन ऑफ द मैच चुना गया. मैच ड्रॉ के बाद नॉर्थ जोन के कप्तान अंकित ने कहा,"अगर हम चाहते तो परिणाम के लिए जा सकते थे. पहली पारी में बढ़त के कारण हमने कोशिश नहीं की. हम अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी ( एशिया कप से पहले) जितना हो सके उतना तरोताजा रखना चाहते थे."

शमी को नहीं मिला विकेट

वहीं भारतीय तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी को कोई विकेट नहीं मिला. शमी ने मैच के आखिरी दिन गेंदबाजी नहीं की. तीसरे दिन तक वह 11 ओवर फेंक चुके थे, जिसमें उन्होंने 36 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले पाए. जबकि रियान पराग, सूरज जायसवाल, उत्कर्ष सिंह एक-एक सफलता हासिल करने में सफल रहे.

