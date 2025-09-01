विज्ञापन
DPL 2025 Final: 4 चौके, 7 छक्के... फाइनल में आया नितीश राणा का तूफान, वेस्ट दिल्ली लायंस ने जीता खिताब

West Delhi Lions Became DPL 2025 Champions: नितीश राणा की कप्तानी पारी के दम पर वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

  • नितीश राणा की कप्तानी में वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल छह विकेट से जीता.
  • सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 173 रन बनाए थे.
  • वेस्ट दिल्ली लायंस ने 174 रन का लक्ष्य दो ओवर पहले नितीश राणा और ऋतिक शौकीन की साझेदारी से हासिल किया.
नितीश राणा की कप्तानी पारी के दम पर वेस्ट दिल्ली लायंस ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने सात विकेट खोकर 173 रन बनाए. इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने दो ओवर रहते ही खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया. नितीश राणा ने 49 गेंदों में चार चौको और सात छक्के जड़ नाबाद 79 रनों की पारी खेली.

नितीश राणा ने फिर संभाला मोर्चा

174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत खराब रही थी. टीम ने दूसरे ओवर में लगातार दो गेंदों पर कृष यादव (13) और आयुष (0) के विकेट गंवा दिए थे. कुछ देर बाद अंकित कुमार (20) भी पवेलियन लौट गए. टीम 48 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी. लेकिन, यहां से कप्तान नितीश राणा ने मोर्चा संभाला. राणा ने मयंक गुसाईं (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रन जोड़े.

इसके बाद कप्तान ने ऋतिक शौकीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 85 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. नितीश राणा के अलावा ऋतिक ने 27 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने छक्का लगाकर स्टाइल से टीम को जीत दिलाई. सेंट्रल दिल्ली के लिए सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि अरुण पुंडीर और तेजस बरोका ने एक-एक शिकार किया.

युगल सैनी और प्रांशु विजयरन का अर्द्धशतक

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी  सेंट्रल दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टीम को 11 रन पर सिद्धार्थ जून के रूप में बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद टीम ने 38 के स्कोर पर आर्यन राणा के रूप में अपना दूसरा सलामी बल्लेबाज भी खो दिया. आर्यन 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे.

टीम लगातार अपने विकेट गंवाती गई और 78 के स्कोर तक छह बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. यहां से युगल सैनी ने प्रांशु विजयरन के साथ सातवें विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया. सैनी 48 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों के साथ 65 रन बनाकर आउट हुए. अंतिम ओवर में प्रांशु ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया. प्रांशु 24 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल थे. वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए मनन भारद्वाज और शिवांक वशिष्ठ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

