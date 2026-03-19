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दिनेश कार्तिक के घर फिर गूंजी किलकारी, पत्नी दीपिका ने बेटी को दिया जन्म

Dinesh Karthik Wife Dipika Gives Birth to a Baby Girl: दिनेश कार्तिक और स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमारे दिलों में दुआओं और शब्दों से परे शुक्रिया के साथ, हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बेटी का इस दुनिया में स्वागत करते हैं.

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दिनेश कार्तिक के घर फिर गूंजी किलकारी, पत्नी दीपिका ने बेटी को दिया जन्म
Dinesh Karthik Wife Dipika Gives Birth to a Baby Girl:

Dinesh Karthik Wife Dipika Gives Birth to a Baby Girl: पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल के घर बेटी का जन्म हुआ है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है. कपल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमारे दिलों में दुआओं और शब्दों से परे शुक्रिया के साथ, हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बेटी का इस दुनिया में स्वागत करते हैं. कबीर और जियान अपनी छोटी बहन, 'राहा पल्लीकल कार्तिक' को परिचित कराते हुए बहुत खुश हैं. प्यार, दीपिका और दिनेश."

इस कपल ने 25 अगस्त, 2015 को पारंपरिक हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की और 2021 में उनके जुड़वां बच्चे हुए.

दिनेश कार्तिक एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं और देश के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेल चुके हैं. कार्तिक को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को निदाहास ट्रॉफी में चैंपियन बनाने के लिए हमेशा याद किया जाता है. वह 2007 टी20 विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के भी सदस्य रहे हैं. दिनेश का आईपीएल करियर भी शानदार रहा है. 

संन्यास के बाद वह बतौर कोच और कमेंटेटर क्रिकेट की दुनिया में सक्रिय हैं. दिनेश कार्तिक आईपीएल 2025 में आरसीबी के पहली बार मेंटॉर बने थे, और उसी सीजन आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था.  इस बीच, दीपिका ने दुनिया की टॉप-10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला के तौर पर भारतीय स्क्वैश इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. पद्मश्री से सम्मानित दीपिका कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में पदक जीत चुकी हैं और देश की सम्मानित एथलीटों में से एक हैं.

उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में हांग्जो एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने मिश्रित डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था. 2022 की शुरुआत में मातृ अवकाश से लौटने के बाद, उन्होंने सफल वापसी की, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में दो खिताब जीते और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता. 

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