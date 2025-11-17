गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर खिलाया तो दिनेश कार्तिक ने उठाया बड़ा सवाल

Dinesh Karthik on Washington Sundar: भारत को कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट फैंस और दिग्गजों के निशाने पर हैं. यह भारत की घरेलू सरजमीं पर बीते एक साल के अंदर चौथी टेस्ट हार है. भारत को बीते साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप से हार का सामना करना पड़ा था. कई दिग्गजों ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को मिली हार का कारण टर्निंग ट्रैक को माना. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ट्रैक स्पिनर्स के लिए अनुकूल था. इन सबके बीत दिनेश कार्तिक ने सुंदर को प्रमोशन देने को लेकर साफ करा है कि अगर वह लगातार इस क्रम पर खेलते रहे तो इससे उनकी गेंदबाजी प्रभावित होगी.

टीम मैनेजमेंट ने कोलकाता टेस्ट में साई सुदर्शन की जगह सुंदर को मौका दिया था. सुंदर जो आम तौर पर सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, वो तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी को उतरे. सुंदर ने पहली पारी में 29 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 31 रन बनाए. हालांकि, सुंदर ने सिर्फ एक ओवर फेंका. जो की पहले पारी में आया था. सुंदर ने 16 टेस्ट में 35 विकेट झटके हैं. कार्तिक को लगता है कि सुंदर को नंबर-3 पर भेजने का टीम प्रबंधन का सीधा संदेश है कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. क्रिकबज से बात करते हुए पूर्व विकेटकीपर ने कहा कि 26 वर्षीय खिलाड़ी के लिए एक ही समय में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा होना मुश्किल होगा.

"वाशिंगटन सुंदर टेस्ट खिलाड़ी कहां हैं, इस पर नजर रखी जा रही है? क्या वह ऐसा गेंदबाज है जो बल्लेबाजी कर सकता है? अब अगर आप उसे तीसरे नंबर पर भेज रहे हैं, तो आप उसे लगभग यह बता रहे हैं कि उसे बल्लेबाजी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. जिस पल वह अभ्यास में बल्लेबाजी के लिए लंबे समय तक समय बिताना शुरू कर देता है, आप गेंदबाजी के लिए अपना अभ्यास कम कर देते हैं क्योंकि दोनों में अच्छा होना शारीरिक रूप से असंभव है."

कार्तिक ने आगे कहा,"तो संदेश बहुत सीधा है कि हम आपसे बड़े रन की उम्मीद कर रहे हैं. इससे लंबे समय में उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ सकता है. यह बहुत मुश्किल है."

वहीं इस दौरान शॉन पोलक ने कहा कि जब उनकी बल्लेबाजी की बात आती है तो सुंदर को बस अपने गेम प्लान पर काम करने की जरूरत है और वह शीर्ष क्रम में एक मौके के हकदार हैं. दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में सुंदर का हमेशा कम उपयोग किया गया.

"एप्लिकेशन सही शब्द है. मुझे लगता है कि वह अभी भी अपने गेम प्लान पर काम करेगा कि वह तीसरे नंबर पर पारी को कैसे गति देना चाहता है, जब वह सकारात्मक या आक्रामक होना चाहता है. लेकिन वह एक रन का हकदार है. इसलिए आप उसे उस स्थिति में रखें, उसे चार-पांच टेस्ट मैच और दें और देखें कि वह कैसा प्रदर्शन करता है. अगर चीजें अच्छी नहीं होती हैं तो आप शायद बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं."

पोलक ने कहा,"मुझे हमेशा लगता था कि उनका कम उपयोग किया गया. वे शायद उस पर थोड़ा और गौर कर सकते थे. लेकिन जहां तक ​​बल्लेबाजी की बात है, उनके आवेदन में कुछ भी गलत नहीं है. जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेंगे, वह और अधिक मेहनत करेंगे."

