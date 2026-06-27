'वैभव को सचिन से सीखना चाहिए', वेंगसरकर को भरोसा, मौके पर फायदा उठाएंगे सूर्यवंशी

हाल ही में चर्चा का एक नया ही स्तर हासिल करने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को लेकर खेल के तमाम दिग्गज कुछ न कुछ बोल रहे हैं. और जब कोई बयान पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर देते हैं, तो उसके अपने ही मायने होते हैं. वेंगसरकर का मानना है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी उनकी बेहतरीन ‘हैंड-आई कॉर्डिनेशन' के कारण बेहद खास और अविश्वसनीय नजर आती है. राष्ट्रीय चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष वेंगसरकर को उम्मीद है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में पदार्पण का मौका मिलने पर सूर्यवंशी उसका पूरा फायदा उठाएंगे.

मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) की टीम के साथ ब्रिटेन दौरे पर मौजूद वेंगसरकर ने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि वैभव को मौका मिलेगा और जब भी मिलेगा, वह उसे पूरी तरह भुनाएगा. वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसकी बल्लेबाजी वाकई हैरत में डालने वाली है.' उन्होंने कहा, ‘उसमें अपार क्षमता है. वह कुछ ऐसे शॉट खेलता है, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. उसकी बल्लेबाजी की शैली बिल्कुल अलग है. और शानदार ‘बैट स्विंग' और ‘हैंड-आई कॉर्डिनेशन' की बदौलत वह आसानी से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा सकता है. टी20 क्रिकेट में उसने शानदार प्रदर्शन किया है.'

सूर्यवंशी के टेस्ट क्रिकेट में भविष्य के बारे में पूछे जाने पर वेंगसरकर ने कहा, ‘मैंने उसे लंबे प्रारूप में खेलते नहीं देखा है. लेकिन मुझे विश्वास है कि मौका मिलने पर वह वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगा.' उन्होंने सूर्यवंशी को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से सीख लेने की सलाह देते हुए कहा, ‘तेंदुलकर अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व नजर आते थ. वह शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे और इसी वजह से उनका चयन हुआ था. तेंदुलकर बेहद अनुशासित, जुनूनी और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे. सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.' वेंगसरकर ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की भी सराहना करते हुए कहा, ‘वह उदाहरण पेश करते हुए टीम का नेतृत्व कर रहे हैं' रोहित शर्मा के 2027 वनडे विश्व कप खेलने की संभावनाओं पर वेंगसरकर ने कहा कि इसका फैसला स्वयं रोहित को ही करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: वैभव को नहीं मिली इंडिया कैप? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बतायी वजह, मांजरेकर सहित क्या बोले पूर्व क्रिकेटर