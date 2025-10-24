विज्ञापन

1957 की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कलेक्शन के रिकॉर्ड, 2025 के हिसाब से कमाए थे 2000 करोड़

ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ऑस्कर तक पहुंच बनाई थी. लेकिन जानते हैं उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म की कमाई आज के हिसाब से 2000 करोड़ रुपये होती.

1957 में हुई थी रिलीज, विदेशों में भी मचाई थी धूम
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक फिल्म ऐसी है जिसने न सिर्फ दिल जीते, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़े. 1957 में रिलीज हुई ‘मदर इंडिया' आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. निर्देशक महबूब खान की इस फिल्म ने नरगिस, सुनील दत्त और राज कुमार जैसे सितारों को अमर कर दिया. क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का बजट और कमाई आज के दौर में कितनी भव्य होती? ये भी बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन महबूब खान ने किया था जबकि इस फिल्म में नरगिस, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राज कुमार लीड रोल में थे.

60 लाख रुपये था बजट
फिल्म का निर्माण 1955 में शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई थी. सिनेमेटोग्राफर फरदून ईरानी ने बाढ़ के दृश्यों की शूटिंग की, जो फिल्म का अभिन्न हिस्सा बने. बजट की बात करें तो यह लगभग 60 लाख रुपये था. जो उस समय के लिए एक बड़ा दांव था. रिलीज के समय, 25 अक्टूबर 1957 को दीवाली पर प्रदर्शित ‘मदर इंडिया' ने धमाल मचा दिया था. शुरुआती कमाई ने ही बजट को कई गुना कवर कर लिया. 

2025 के मुताबिक 2000 करोड़
बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारत में 4 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया, जबकि ग्लोबल ग्रॉस आठ करोड़ रुपये तक पहुंचा. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी.  आज के हिसाब से देखें तो कमाई और भी चौंकाने वाली है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, आज की वैल्यू के हिसाब से फिल्म की कमाई 2000 करोड़ रुपये तक बैठेगी. फिल्म ने ऑस्कर में नामांकन हासिल किया, जो भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. यह ऑस्कर तक जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी. 

