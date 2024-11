ध्रुव जुरेल ऑस्ट्रेलिया में हिट, केएल राहुल रहे फ्लॉप, BGT के पहले मुकाबले में किसे मिलेगा मौका?

Dhruv Jurel Show Breaks Internet: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 का आगाज हो रहा है. उससे पहले देश की ए टीम ऑस्ट्रेलिया की ए के साथ तीन मैचों की अनऑफिसियल टेस्ट मैच खेल रही है. जहां युवा विकेटकीपर खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने निचले क्रम में जुझारू अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

सात नवंबर से मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जहां देश के अन्य क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जूझते हुए नजर आए. वहीं जुरेल ने निचले क्रम में आते हुए दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ा है. जिसके बाद लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जुरेल को मेन मुकाबलों के लिए भी टीम में शामिल किया जाएगा.

DHRUV JUREL, THE WARRIOR...!!! 🇮🇳



1st innings - 80 (186) when India 11/4.



2nd innings - 68 (122) when India 56/5.



UNBELIEVABLE TEMPERAMENT FOR SOMEONE PLAYING FIRST TIME IN AUSTRALIA, TAKE A BOW JUREL...!!!! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/3B8cYb1n49