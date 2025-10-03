IND vs WI: ध्रुव जुरेल ने करियर के पहले टेस्ट शतक के साथ ही रचा इतिहास, धोनी-फारुख इंजीनियर के क्लब में हुए शामिल

Dhruv Jurel Maiden Test Century Record IND vs WI: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक जड़ा. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है. इस पारी के साथ जुरेल भारतीय विकेटकीपरों की उस खास सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर का नाम पहले से मौजूद है. जुरेल ने 190 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 210 गेंदों पर 15 चौके व 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए.

ध्रुव जुरेल भारत की धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने. इससे पहले धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट में 144 रन बनाए थे, जबकि फारुख इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई में 109 रन जड़े थे. कुल मिलाकर जुरेल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बने, वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें विकेटकीपर हैं.

जुरेल के अलावा रवींद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का छठा शतक पूरा किया. जडेजा 176 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों खिलाड़ियों के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी हुई. इससे पहले केएल राहुल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 100 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 50 रन जोड़े.

दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बना लिए थे. जडेजा 104 और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर क्रीज़ पर टिके हुए हैं. पहली पारी में वेस्टइंडीज 162 रन पर सिमट गई थी, ऐसे में भारत को 286 रन की मजबूत बढ़त मिल चुकी है.