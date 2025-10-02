KBC 17: रामायण से जुड़े इस सवाल का जवाब देने में नाकाम हुई कंटेस्टेंट, अमिताभ बच्चन ने की मदद, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 17 हर दिन सुर्खियों में रहता है. इस शो को दर्शक खूब पसंद भी करते हैं. कौन बनेगा करोड़पति 17 में अपने ज्ञान के दम पर लोग लाखों-करोड़ों रुपये जीतकर भी जाते हैं. कई बार शो से जुड़े सवाल-जवाब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी होते रहते हैं. कौन बनेगा करोड़पति 17 के ताजा एपिसोड में एक कंटेस्टेंट को रामायण से जुड़े सवाल ने उलझन में डाल दिया. इस मुश्किल पल में कंटेस्टेंट को जवाब देने में परेशानी हुई और उन्हें होस्ट अमिताभ बच्चन से हिंट लेना पड़ा.

1 अक्टूबर को प्रसारित एपिसोड में कंटेस्टेंट श्रद्धा 7.5 लाख रुपये के सवाल पर अटक गईं. सवाल था:

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भगवान राम ने सुग्रीव को माता सीता की खोज का वादा याद दिलाने के लिए किसे दूत बनाकर भेजा?



विकल्प थे: A. हनुमान, B. लक्ष्मण, C. अंगद, D. भरत.

श्रद्धा, जो अब तक आत्मविश्वास से खेल रही थीं, इस सवाल पर असमंजस में पड़ गईं. उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें हिंट मिला कि वह व्यक्ति भगवान राम के साथ वनवास गया था. इसके बाद श्रद्धा ने लक्ष्मण को जवाब चुना और 7.5 लाख रुपये जीत लिए. बाद में, श्रद्धा 25 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचीं, लेकिन उन्होंने 13वें सवाल पर गेम छोड़ने का फैसला किया और 12.50 लाख रुपये घर ले गईं.

रामायण के अनुसार, सुग्रीव ने राजा बनने के बाद भगवान राम से किया वादा भूल गए थे. वह अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होकर महल में समय बिता रहे थे. तब लक्ष्मण ने खुद किष्किंधा जाकर सुग्रीव को उनका वादा याद दिलाया. इसके बाद सुग्रीव ने अपने वचन का सम्मान किया और माता सीता की खोज के लिए सेना तैयार की. यह एपिसोड दर्शकों के लिए रोमांचक रहा, क्योंकि श्रद्धा ने अपनी सूझबूझ और लाइफलाइन की मदद से शानदार प्रदर्शन किया. फैंस अब अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.