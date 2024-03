Dhoni vs Rohit: "धोनी ने गलतियां की लेकिन रोहित ने कभी ऐसा नहीं किया ..", पूर्व सीएसके खिलाड़ी के बयान ने मचाई खलबली

Rohit sharma vs MS Dhoni: पूर्व क्रिकेटर के बयान ने मचाई खलबली

Dhoni vs Rohit as captain: पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल (Parthiv Patel on Dhoni vs Rohit Sharma) ने धोनी और रोहित शर्मा (Dhoni vs Rohit) की कप्तानी को लेकर एक खास बात कही है जिसने फैन्स के बीच खलबली मची दी है. पार्थिव पटेल ने जिओ सिनेमा पर बात करते हुए दोनों की कप्तानी को लेकर तुलना की और कहा कि रोहित और धोनी अपनी-अपनी टीम के लिए बेहतर कप्तान साबित हुए हैं. इसमें कोई शक नहीं कि धोनी एक महान कप्तान रहे हैं लेकिन रोहित उनसे कम भी नहीं रहे हैं. बता दें कि अब रोहित मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करने वाले हैं. रोहित की जगह हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया है.