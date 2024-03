नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है भारत का महान बल्लेबाज 

Navjot Singh Sidhu on Rohit Sharma vs Virat Kohli: पूर्व दिग्गज सिद्धू ने किया ऐलान

Navjot Singh Sidhu on greatest Indian batsman: भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली और रोहित शर्मा (Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli vs Rohit Sharma) को लेकर बात की है. PTI को दिए अपने इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताया है जो उनके हिसाब से इस समय सबसे महान बल्लेबाज हैं. सिद्धू ने रोहित को नहीं लेकिन विराट कोहली को भारत का सबसे महान बल्लेबाज करार दिया है. सिद्धू ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मैं कोहली को भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में शामिल करूंगा और इसका एकमात्र कारण उनकी फिटनेस है. उम्र बढ़ने के साथ वह अधिक फिट होते जा रहे हैं. तकनीकी तौर पर वह शानदार बल्लेबाज हैं तथा तीनों प्रारूप में खुद को ढालने कि उनकी क्षमता अद्भुत है. यही बात रोहित पर भी लागू होती है." (Virat kohli is greatest Indian batsman)