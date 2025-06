IND vs ENG: 'यह मुझे परेशान कर रहा है..'.भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलने पर भड़के सुनील गावस्कर

Sunil Gavaskar angry on changing the name of India-England Test series: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी से बदलकर अब तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी किया जा रहा है. इस बात को लेकर सुनील गावस्कर काफी नाराज है. गावस्कर ने सीरीज का नाम बदलने वाली बात को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. बता दें कि 2007 से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को पटौदी ट्रॉफी के नाम से खेला जा रहा था लेकिन अब इंग्लैंड बोर्ड ने इस ट्रॉफी को रिटायर करने का फैसला किया है.

ऐसे में अब गावस्कर (Sunil Gavaskar on Tendulkar-Anderson Trophy) ने इस सीरीज के नाम को बदलने पर अपनी राय दी है. पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर ने स्पोर्ट्स्टार में अपने एक कॉलम में लिखा, " ECB इंग्लैंड और भारत के बीच इंग्लैंड में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज़ के विजेताओं को दी जाने वाली पटौदी ट्रॉफी को हटाने जा रहा है, यह वाकई परेशान करने वाली खबर है. यह पहली बार है जब व्यक्तिगत खिलाड़ियों के नाम पर रखी गई ट्रॉफी को हटाया जा रहा है, हालांकि यह पूरी तरह ECB का निर्णय है और BCCI को शायद इसकी जानकारी दी गई होगी. यह पटौदी परिवार के इंग्लैंड और भारत में क्रिकेट में योगदान के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है."

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाने वाला है. सीरीज में भारतीय टीम पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी.

इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स.