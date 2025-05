Dewald Brevis: डेवाल्ड ब्रेविस की नजर में सचिन तेंदुलकर, पोंटिंग, कैलिस नहीं, बल्कि यह खिलाड़ी है लीजेंड

Dewald Brevis Big Statement: दक्षिण अफ्रीकी युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. फिलहाल वह आईपीएल में धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिरकत कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्हें जितने मुकाबलों में मौका मिला है, उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है. टूर्नामेंट का 57वां मुकाबला बीते कल (सात मई 2025) कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कोलकाता स्थित ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया. जहां छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह अर्धशतक जमाने में कामयाब रहे. मैच के बाद उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें कहीं, जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

क्रिकेट जगत में 'बेबी एबी' नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस ने धोनी को लीजेंड करार दिया है. 22 वर्षीय क्रिकेटर ने कहा, 'एमएस धोनी एक लीजेंड क्रिकेटर हैं और मैं उनसे सीखने के लिए आभारी हूं. मैं वैसा खिलाड़ी बनना चाहता हूं जो एमएस धोनी की तरह टीम को जीत दिला सके. कई वर्षों तक उन्होंने यह काम किया है.'

Dewald Brevis said - "MS Dhoni is a Legend. And I'm grateful to learn from him, I want to be the guy who can take the team over the line just like MS Dhoni. He's done it for many years". pic.twitter.com/KEBkdaYD2u